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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۸

فراخوان بورس یک دانشگاه چینی و ژاپنی در مقطع کار شناسی ارشد

فراخوان بورس یک دانشگاه چینی و ژاپنی در مقطع کار شناسی ارشد

دانشگاه رنیمن چین و دانشگاه تسوکوبا – ژاپن در مقطع کارشناسی ارشد فراخوان بورس دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشکده جاده ابریشم دانشگاه رنمین در رشته مطالعات معاصر چین در مقطع کارشناسی ارشد (۲۰۱۹) برای بورسیه تحصیلی فراخوان اعلام کرد.

علاقمندان برای اطلاع از رشته ها و شرایط و سایر اطلاعات می توانند به سایت دانشگاه به نشانی   http://en.rdcy.org/Index/news_cont/id/۵۳۲۶۵.html مراجعه کنند.

همچنین دانشکده علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه تسوکوبا – ژاپن در رشته اقتصاد و سیاست گذاری عمومی فراخوان بورس داد. علاقمندان به این دوره نیز می توانند به سایت مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم به آدرس https://cisc.msrt.ir/fa مراجعه کنند.

کد مطلب 4520236
زهرا سیفی

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