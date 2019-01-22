عملکردمان در حوزه محیط زیست قابل دفاع نیست

به گزارش خبرنگار مهر؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز که در سالن همایشهای بینالمللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: وارد چهلمین سال انقلاب کشور شدهایم. کشور در بخشهای فراوانی توسعه پیدا کرده است. تقریباً در همه بخشها توسعه متناسبی نسبت به عمر انقلاب پیدا کردهایم. در بخش بهداشت در بخش صنعت در بخش خدمات و واقعاً عملکرد انقلاب قابل دفاع است.
عیسی کلانتری تصریح کرد: تنها حوزهای که نه تنها وضعیت بهبود پیدا نکرده بلکه قربانی توسعه هم شده محیط زیست کشور است.
وی ادامه داد: عمر متوسط ایرانیها بیست سال اضافه شده و بیسوادی در حال محو شدن است. نیروی انسانی نسبتاً متخصص در کشور فراوان است. وضعیت ارتباطات و زیربناهای کشور بهبود پیدا کرده است. صنایع کشور، برق و گاز کشور، پیشرفت داشته و بیش از ۹۰ درصد مردم کشور از گاز برخوردارند. تقریباً همه مردم کشور از آب آشامیدنی برخوردارند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ولی خداوکیلی من به عنوان سازمان محیط زیست نمیتوانم امروز بگویم که دستاورد چهل سال حفظ محیط زیست در کشور چه بوده است؟ فرسایش خاک را بگویم یا وضعیت آب را؟ وضعیت پوشش جنگلی و پوشش سبز را بگویم یا آأودگی هوای کلانشهرها را؟ بهرهوری انرژی را بگویم؟ متأسفانه بعد از کشور روسیه ما هدردهترین کشور جهان هستیم. شدت انرژی در این کشور ضریب ۰.۲۳ را دارد. بعد از روسیه که ۰.۳۲ است حتی از کشورهایی مثل عربستان در بخش انرژی کمبهرهورتر هستیم.
کلانتری افزود:وقتی گفتند از دستاوردهای دولت بگویم گفتم همه اعضای کابینه میتوانند دفاع کنند الا من. ما هیچ گاه اصول اولیه حفظ محیط زیست را رعایت نکردیم. با یک جا به جایی نیروگاه میتوانستیم آلودگی هوای کلانشهرها را بهبود ببخشیم. مهندسین ما حتی سمت وزش باد را توجه نکردهاند.
وی تصریح کرد: امروز کشور با یک مسأله جدید محیط زیستی رو بهر و است. پالایشگاههای کشور روزی ۴۴۰ هزار بشکه مازوت تولید میکنند. امروز نه ما اجازه میدهیم وزارت نیرو در نیروگاهها مازوت استفاده کند و نه میتوانند آن را صادر کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اذعان کرد: واقعاً در حوزه محیط زیست کوتاهی کردیم. ۱۲ تن فرسایش خاک در هکتار داریم. جنگلهای هکتاری ۲.۷ میلیون هکتاری به ۱.۵ میلیون هکتار رسیده است.
کلانتری یادآور شد: به خاطر یک صرفهجویی جزیی خسارت کلی به محیط زیست وارد میشود. بخشی از محیط زیست به خاطر افزایش مصرف و افزایش جمعیت قربانی شده است. جامعه ما حفظ محیط زیست را از ته دل قبول دارد یا نه؟ سیاستمداران و تصمیمسازان ما و قانونگذاران ما چطور؟ در محیط زیست همیشه مرگ برای همسایه بوده است.
وی گفت: صنعت آلودهکنندهای داریم که از سال ۱۳۴۵ فعال است و وقتی به سراغش میرویم میگوید شما مخالف توسعه هستید! پنجاه سال خودش را اصلاح نکرده و بارانهای اسیدی روی مردم منطقه باریده است. این اصلاً قابل قبول است؟
رئیس سازمان محیط زیست گفت: تقریباً در همه بخشها توسعه متناسبی نسبت به عمر انقلاب پیدا کردهایم اما تنها حوزهای که نه تنها وضعیت بهبود پیدا نکرده بلکه قربانی توسعه هم شده محیط زیست کشور است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: وارد چهلمین سال انقلاب کشور شدهایم. کشور در بخشهای فراوانی توسعه پیدا کرده است. تقریباً در همه بخشها توسعه متناسبی نسبت به عمر انقلاب پیدا کردهایم. در بخش بهداشت در بخش صنعت در بخش خدمات و واقعاً عملکرد انقلاب قابل دفاع است.
عیسی کلانتری تصریح کرد: تنها حوزهای که نه تنها وضعیت بهبود پیدا نکرده بلکه قربانی توسعه هم شده محیط زیست کشور است.
وی ادامه داد: عمر متوسط ایرانیها بیست سال اضافه شده و بیسوادی در حال محو شدن است. نیروی انسانی نسبتاً متخصص در کشور فراوان است. وضعیت ارتباطات و زیربناهای کشور بهبود پیدا کرده است. صنایع کشور، برق و گاز کشور، پیشرفت داشته و بیش از ۹۰ درصد مردم کشور از گاز برخوردارند. تقریباً همه مردم کشور از آب آشامیدنی برخوردارند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ولی خداوکیلی من به عنوان سازمان محیط زیست نمیتوانم امروز بگویم که دستاورد چهل سال حفظ محیط زیست در کشور چه بوده است؟ فرسایش خاک را بگویم یا وضعیت آب را؟ وضعیت پوشش جنگلی و پوشش سبز را بگویم یا آأودگی هوای کلانشهرها را؟ بهرهوری انرژی را بگویم؟ متأسفانه بعد از کشور روسیه ما هدردهترین کشور جهان هستیم. شدت انرژی در این کشور ضریب ۰.۲۳ را دارد. بعد از روسیه که ۰.۳۲ است حتی از کشورهایی مثل عربستان در بخش انرژی کمبهرهورتر هستیم.
کلانتری افزود:وقتی گفتند از دستاوردهای دولت بگویم گفتم همه اعضای کابینه میتوانند دفاع کنند الا من. ما هیچ گاه اصول اولیه حفظ محیط زیست را رعایت نکردیم. با یک جا به جایی نیروگاه میتوانستیم آلودگی هوای کلانشهرها را بهبود ببخشیم. مهندسین ما حتی سمت وزش باد را توجه نکردهاند.
وی تصریح کرد: امروز کشور با یک مسأله جدید محیط زیستی رو بهر و است. پالایشگاههای کشور روزی ۴۴۰ هزار بشکه مازوت تولید میکنند. امروز نه ما اجازه میدهیم وزارت نیرو در نیروگاهها مازوت استفاده کند و نه میتوانند آن را صادر کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اذعان کرد: چقدر هزینه کم بهرهوری انرژی ماست؟ به اندازه تولیداتمان هزینه هدررفت انرژی ماست. دستور اکید مقام معظم رهبری کاهش شدت انرژی است.
کلانتری تصریح کرد: برای محیط زیست و حفاظت آن از نظر عملی ارزشی قائل نیستیم. سال گذشته رئیس جمهوری چهار اولویت برای محیط زیست ترسیم کردند. بهبود وضعیت هوای کلانشهرها، مساله ریزگردها و گرد و غبار، مساله پسماندها بهخصوص در شمال کشور و بهبود وضعیت تالابها.
وی ادامه داد: امروز وضعیت هوای کلانشهرهای ما بهتر از پارسال است. وزارت نفت یک مقدار همت کرد و تولید گازوییل با گوگرد بالا را کمی کنترل کرد. همینطور نیروهای راهنمایی رانندگی با جلوگیری از ورود وسایل نقلیه آلاینده به مناطق مرکزی تهران. البته یک مقدار هم بارندگی نقش داشت و خوشبختانه تا به امروز حتی یک روز هم مدرسههای شهر تهران تعطیل نشده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: خودروسازان که فعلاً باید امیدوار باشیم خدا برایشان کاری بکند ولی بخش نفتی ما میةواند کمک بکند. در پسماندها دولت سال گذشته ۱.۳ میلیارد دلار بودجه پیشبینی کرد ولی دستمان خالی شد.
کلانتری تأکید کرد: حقابه تالابها را تقریباً تمام کردیم. امروز وزارت نیرو موظف است که هنگام تخصیص آب تخصیص حقابه محیط زیست را هم در فرمولهای خودش بگنجاند. پیش از این اصلاً حقابه محیط زیست اصلا در حقابههای وزارت نیرو نبود. الان زمانی حقابه به محیط زیست میرسد که سدها سرریز میکند و منت حقابه هم بر گردن ما میگذارند.
وی ادامه داد: در حوضه دریاچه ارومیه از تکمیل ساخت چهار سد نیمه تمام جلوگیری کردیم. دولت تلاشش را در حوزه محیط زیست انجام میدهد ولی دستاورد زیست محیطی ما در چهل سال گذشته منفی بوده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: چون توسعه پایدار را قبول نداشتیم و شاید آن را جمله وارداتی از غرب میدانستیم و به آن اعتقاد نداشتیم محیط زیست ما قربانی توسعه ناپایدار شد. آب قربانی توسعه ناپایدار شد. جنگلها و تالابها و انرژی قربانی توسعه ناپایدار شدند. چه کسی خسارت خورد غیر از مردم این سرزمین؟ غیر از این هشتاد و دو میلیون نفر؟ چه کسی در گرد و غبار جنوب غرب و جنوب شرق کشور زندگی میکند غیر از هموطنان ما؟ چه کسی استفاده میکند؟ هیچ کس، حتی کسی که سرمایهگذاری کرده خودش هم قربانی توسعه ناپایدار است.
کلانتری افزود: ما به عنوان پاسدار محیط زیست هستیم. کسی که امروز صنعتی را میخواهد برپا کند و جادهای را بسازد و آموزشی را میخواهد بدهد حتماً باید برنامهاش برنامه زیست محیطی را همراه داشته باشد.
وی تصریح کرد: سواحل ما چه در شمال و چه در جنوب قربانی توسعه ناپایدار هستند. تمام رودخانههای شمال مرده به دریا میرسند. در آبی که وارد دریا میشود موجود زندهای وجود ندارد. به علت پسماندها و شیرابهها و فاضلابهایی که به رودخانهها ریخته میشود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: اگر باور کنیم که محیط زیست جزو زندگی ماست، باور کنیم که امانتی پیش ما برای نسلهای آینده است، آب مساله حیاتی کشور است، موجودات ژنتیکی امانت نسلهای آینده هستند، هر کسی که مسئول توسعه باشد این را در نظر میگیرد. ما کشوری با ۵ هزار دلار تولید ناخالص داخلی به اندازه یک کشور ۵۰ هزار دلاری پسماند و زباله تولید میکنیم.
کلانتری گفت: آموزش محیط زیست باید عمومی باشد. مساله محیط زیست مساله شخص نیست. مقام معظم رهبری فرمودند محیط زیست مساله این دولت و آن دولت نیست. محیط زیست کارنامه یک نسل است. این کشور هشت هزار سال تاریخ دارد. هیچ نسلی در این هشت هزار سال به اندازه نسل امروز ایران محیط زیست ایران را تخریب نکرده است. برای نسل بعد چه میخواهیم بگذاریم؟
وی تصریح کرد:امروز میخواهیم از کسانی که اندکی کمک کردند به سبز شدن صنعتشان قدردانی کنیم. اینها به وظیفهشان عمل کردهاند اما آنقدر مخرب داریم که مجبوریم از اینها قدردانی بکنیم!
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به ازای هر ۱۰ هزار ایرانی کمتر از یک نفر برای محیط زیست کشور شاغل داریم. اگر این ۱۰ هزار نفر خودش نخواهد محیط زیست را حفظ کنید آن کمتر از یک نفر چه کار میخواهد بکند؟ وظیفه ما سنگین است.
کلانتری گفت: سال ۱۳۷۳ بود که به شهر بیرجند رفتیم. پیاده از فرمانداری به اداره کشاورزی میرفتیم. یک ماشین عبوری یک زباله انداخت بیرون. دو مغازهدار بغل هم که همدیگر را نمیدیدند مثل دوندههای صد متر به سمت زباله رفتند و یکیشان برداشت. این حفظ محیط زیست و فرهنگ محیط زیست است. الان در خود سازمان محیط زیست که مرکز محیط زیست کشور است آشغالی به زمین افتاده و کسی بر نمیدارد. یک شیشه شکسته است و انرژی هدر میرود و روزی چند بار از جلوی آن رد میشویم و اتفاقی نمیافتد.
وی در پایان گفت: اگر بیست درصد دستورهای رهبری را اجرا کنیم یکی پاکترین کشورهای جهان میشویم. بعد که میگوییم گازوییل آلوده تولید نکنید میگویند بهترش را نمیتوانم تولید کنم بروید وارد کنید. اینکه حفظ محیط زیست نمیشود. از دوستانی که اینجا هستند تشکر میکنم چون شما تا حدودی توانستهاید وضعیت سبز پیدا کنید اما جای تأسف است در کشوری با قدمت هشت هزار سال از میان تعداد خیلی زیادی که محیط زیست را تخریب و آلوده میکنند به تعداد اندک شما پناه آوردهایم.
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