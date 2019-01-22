محسن کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای آغاز ثبت‌نام در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در سطح استان ۸۰۰۰ نفر ثبت‌نام کرده اند که پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهلت ثبت‌نام این آمار به بیش از ۱۰ هزار نفر برسد.

وی افزود: این تعداد شرکت کنندگان جدای از تعداد دانش‌آموزان است چرا که آنان در سامانه ای دیگر که توسط آموزش و پرورش مدیریت می شود ثبت‌نام می کنند.

معاون قرآن و عترت استان کرمانشاه از تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم تا دهم بهمن ماه خبر داد و گفت: در حال حاضر از نظر شمار شرکت کنندگان رتبه دوم کشور را دارا هستیم.

وی بیان کرد: آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در سه رشته مفاهیم، حفظ قرآن کریم در هشت رشته، معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) در هفت رشته و گروه آموزش‌ های الکترونیکی برگزار خواهد شد.

کرمیان زمان برگزاری آزمون رشته‌های کتبی را ۹ اسفندماه و آزمون رشته‌های شفاهی را یازدهم تا شانزدهم اسفند برای مقاطع ابتدایی و پایین تر و حفاظ کل پذیرفته شده در مرحله کتبی اعلام کرد.

وی تصریح کرد: آزمون حفظ جز ۳۰ ویژه دانش آموزان نیز از هجدهم تا بیست و سوم اسفندماه به صورت شفاهی برگزار می شود.