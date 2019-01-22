اکبر عبدی: صحیح و سالم هستم

اکبر عبدی دقایقی قبل پس از ترخیص از بیمارستان آمل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز ساعت ۵ صبح در هتل محل اقامت احساس کردم که دچار لرزش و تعرق بدن هستم و به دلیل آنکه سابقه بیماری و پیوند داشته ام تصمیم گرفتم خود را به بیمارستان برسانم و تحت نظر باشم تا اگر خطری پیش آمد سریع تحت مراقبت و درمان قرار گیرم.

این بازیگر سینما و تلویزیون با تقدیر از مردم و آرزوی سلامتی برای مردم مازندران گفت: من صحیح و سالم در حال ترخیص از بیمارستان هستم.

به گزارش مهر، مرکز فوریت های پزشکی مازندران از امدادرسانی اورژانس شهرستان آمل به اکبر عبدی هنرپیشه سینما و تلویزیون صبح امروز خبر داد، در این ماموریت اکبر عبدی، به دلیل تعریق شدید و افزایش فشار خون توسط تیم اورژانس مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از کنترل علائم حیاتی با توجه به سابقه دیابت و پیوند کلیه برای بررسی کامل‌تر به بیمارستان منتقل شد.

عبدی برای بازی در سریال ۱۵ قسمتی شش قهرمان و نصفی که به کارگردانی حسین قناعت درحال تولید است در آمل حضور دارد. تصویربرداری سریال «شش قهرمان و نصفی» به کارگردانی حسین قناعت در استان مازندران آغاز شده و قرار است در شهرهای آمل، سرخرود و در روستای شاه کلا کلیج بخش سرخ رود ضبط شود.

این سریال با هدف تشویق خانواده‌های ایرانی به خرید کالای ایرانی در قالبی مفرح برای شبکه ٢ سیما برای ایام نوروز ضبط و پخش خواهد شد. تولید این سریال از ۲۰ روز گذشته آغاز شده و تاکنون بیش از سه قسمت آن ضبط و در صورت شرایط خوب جوی تولید این سریال پایان اسفندماه به پایان می رسد.

در این سریال اکبر عبدی، بیژن بنفشه خواه، عباس محبوب، رامین ناصر نصیری، بهاره رهنما، شهرام قائدی، محمد شاکری و ... بازی می کنند.