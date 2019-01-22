راننده زورگیر تاکسی اینترنتی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس آگاهی تهران بزرگ، سرهنگ حسن نورآبادی در تشریح این خبر گفت: رسیدگی به این پرونده از چندی پیش و با شکایت خانمی آغاز شد که مدعی بود سوار یک تاکسی اینترنتی شده تا چند گونی برنج را به خانه اش ببرد و راننده یکی از کیسه های برنج اش را به همراه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان پول را با سواستفاده از غفلت وی، سرقت کرده است.

وی ادامه داد:‌ با طرح این شکایت، سریعا شناسایی متهم در دستور کار ماموران قرار گرفت و مشخص شد بنابر تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته نصب شده توسط همسایه بغلی خانه شاکی، گفته های این خانم واقعیت داشته و با زوم کردن روی خودروی تاکسی اینترنتی، بالاخره شماره پلاک خودروی مورد نظر نیز به دست آمد.

این مقام انتظامی گفت: راننده سارق با توجه به اینکه با استفاده از روغن موتور، پلاک تاکسی خود را مخدوش کرده بود فکر نمی کرد شناسایی شود اما این خودرو شناسایی و در حالیکه هیچ امید نمی رفت نشانی از او در موسسه تاکسی اینترنتی که او در آن شاغل بوده است پیدا شود، ماموران با استعلام از سازمان تاکسیرانی موفق شدند نشانی او را به دست آورند.

وی در ادامه افزود:‌ سریعا ماموران برای دستگیری متهم اقدام کردند و در حالیکه او قصد متواری شدن از دست پلیس را داشت، ماموران عملیات کلانتری موفق شدند او را زمینگیر کرده و دستگیر کنند.

رئیس کلانتری مهرآباد توضیح داد:‌ با دلالت راننده تاکسی سارق به کلانتری، ‌ وی هرگونه سرقتی را انکار می کرد تااینکه با فیلم دوربین مداربسته موجود در پرونده روبرو شد و در حالیکه چاره ای جز اعتراف نداشت صراحتا سرقت را گردن گرفت و گفت: آن روز وقتی دیدم این خانم چند کیسه برنج دارد، هنگام رسیدن به مقصد از غفلت او استفاده کردم و یکی از کیسه ها را داخل صندوق عقب خودرو قرار دادم تا بعدا بتوانم بفروشم.

وی در انتها افزود: راننده در ادامه اعترافاتش سرقت ۴۰۰ هزار تومان پول از کیف شاکی را نیز پذیرفت و گفت در حالیکه مسافرش سرگرم خالی کردن گونی های برنج به پارکینگ خانه اش بود در یک لحظه با سواستفاده از غفلت وی، مقادیری پول نیز سرقت کرده است.