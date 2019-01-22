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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

جبهه عمل اسلامی لبنان:

هدف حملات اسرائیل به حومه دمشق طولانی کردن بحران سوریه است

هدف حملات اسرائیل به حومه دمشق طولانی کردن بحران سوریه است

جبهه عمل اسلامی لبنان به شدت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به حومه دمشق را محکوم کرد و هدف آنرا طولانی کردن بحران سوریه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جبهه عمل اسلامی لبنان به شدت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به حومه دمشق را محکوم کرد.

جبهه عمل اسلامی لبنان بیان کرد: همزمانی این حمله با برگزاری نشست اقتصادی در بیروت و نیز دو انفجار خونین در حومه دمشق گواه و نشانه همسویی میان رژیم متجاوز صهیونیستی و برخی کشورهای عربی به منظور طولانی کردن مدت بحران سوریه و افزایش فشار بیشتر بر سوریه است.

گفتنی است رژیم صهیونیستی اقدام به حمله به سوریه کرد که با واکنش نیروی هوایی سوریه مواجه شد. در همین رابطه وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای از انهدام موشک های کروز و بمب های هدایت شونده اسرائیل از سوی سامانه دفاع هوایی سوریه خبر داد.

در این بیانیه آمده است که سامانه دفاع هوایی سوریه ۳۰ موشک کروز و بمب هدایت شونده اسرائیل را منهدم کرده است.

وزارت دفاع روسیه در ادامه بیانیه اعلام کرد که در جریان حمله رژیم صهیونیستی به سوریه ۴ نیروی ارتش سوریه کشته و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 4520554

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