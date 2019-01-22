افزایش آلودگی هوا تا آخر هفته/بارندگی در زاگرس

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هوای اغلب مناطق کشور طی سه روز آینده آرام پیش بینی می شود که پیامد آن در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده های جوی، کاهش کیفیت هوا و شرایط ناسالم برای گروه های حساس خواهد بود.

احد وظیفه افزود: ماندگاری هوای سرد در اغلب نقاط کشور تا دو روز آینده ادامه خواهد داشت. به گفته وی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در دامنه های زاگرس مرکزی در استان های لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و شمال خوزستان افزایش ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد.

وظیفه تاکید کرد: امروز سه شنبه قسمت های مرکزی و شرق خلیج فارس و غرب تنگه هرمز مواج خواهد بود.

هوای تهران از امروز تا پنجشنبه صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی پیش بینی شده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت امروز به ترتیب ۸ و منفی یک درجه سانتیگراد اعلام شده است.