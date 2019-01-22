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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۲۴

شهردار تهران با مترو و اتوبوس در ساختمان بهشت حاضر شد

شهردار تهران با مترو و اتوبوس در ساختمان بهشت حاضر شد

شهردار تهران این سه شنبه همچون ۸ هفته گذشته، بدون استفاده از خودروی شخصی در محل کار خود در بهشت حاضر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی در نخستین روزهای حضور خود در کسوت شهردار تهران به کمپین «سه شنبه های بدون خودرو» پیوست و با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی یا دوچرخه در محل کار خود حاضر شد.  

در ۸ هفته گذشته تلاش شهردار تهران بر این بود تا روزهای سه شنبه با استفاده از دوچرخه در خیابان های پایتخت تردد کند. البته، گاهی به دلیل بارش باران حناچی تاکسی، اتوبوس یا مترو را برای حضور در محل کار انتخاب می کرد.  

 در نهمین سه شنبه بدون خودرو، شهردار تهران به دلیل جراحی فک و دندان امکان فعالیت ورزشی را نداشت و به همین دلیل به جای استفاده از دوچرخه با بی. آر. تی و مترو در ساختمان بهشت حاضر شد.  

حناچی صبح امروز، سه شنبه ۲ بهمن ماه با B.R.T از خیابان آزادی راهی دروازه دولت شد و با مترو فاصله میان دروازه دولت تا خیابان امام خمینی (ره) را طی کرد. شهردار تهران پس از پیاده روی در پارک شهر به بهشت رسید.

کد مطلب 4520713

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