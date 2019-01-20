به گزارش خبرنگار مهر، فعالان محیط‌زیست پلدختر در قرار سبز خود در روز هوای پاک، به پاکسازی تالاب‌های این شهرستان رفتند و برای حفاظت از محیط زیست و جلب مشارکت مردم در این زمینه اقدام به پاکسازی حریم تالاب‌ها کردند.

علی الشتری نژاد رئیس محیط زیست پلدختر روز یک شنبه در حاشیه مراسم پاکسازی تالاب های ولی عصر(عج) شهرستان پلدختر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرهنگ سازی و آگاهی بخشی عمومی نسبت به اهمیت و نقش تالاب ها در توسعه منطقه و حفاظت از محیط زیست و منابع ملی موثر است.

وی هدف از پاکسازی تالاب ها را گسترش فرهنگ محیط زیست و مشارکت عمومی دانست و افزود: همه مردم می توانند در مشارکت و حفظ محیط زیست و ایجاد تعامل و تعادل با اداره حفاظت از محیط زیست از منابع طبیعی و محیط اطراف خود با رعایت حفظ هوای پاک نهایت استفاده درست را داشته باشند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر بر فرهنگ سازی و حساس سازی عمومی نسبت به حفظ محیط زیست توسط دستگاه ها تاکید کرد و گفت: حفظ هوای پاک مقوله بسیار مهمی است که بدون مشارکت مردم تحقق آن امکان پذیر نیست.

الشتری نژاد، افزود: می توان با عدم استفاده از خودروهای شخصی و کاهش ظرفیت حمل و نقل عمومی، استفاده از وسایل نقلیه مانند دوچرخه، کاشت و نگهداری از درختان و فضای سبز در بهبود و کیفیت هوای پاک به ویژه در کلان شهرها، موثر بود.

وی با بیان اینکه تالاب های پلدختر نقش بسیار مهمی در احیای صنعت توریسم دارند، گفت: تالاب های ۱۱ گانه این شهرستان نقش بسار مهمی در احیا و گسترش صنعت توریسم و توسعه پایدار دارند.

بخشدار مرکزی پلدختر نیز در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر، اظهار داشت: مهم ترین اقدام در راستای حفظ محیط زیست و هوای پاک فرهنگ سازی و ارتقا سطح آگاهی عمومی بین اقشار مختلف مردم در این زمینه است.

مرتضی کائیدی، اضافه کرد: دانش آموزان که خود از محیط زیست و هوای پاک به ویژه در آینده حقوقی دارند می توانند به عنوان سفیران محیط زیست ظرفیت مناسبی برای ارتقا فرهنگ سازی عمومی در این زمینه باشند.

بخشدار مرکزی پلدختر، گفت: چنانچه دانش آموزان به عنوان نسلی مسئولیت پذیر در رابطه با حفظ طبیعت و محیط زیست پرورش داده نشود در آینده با چالش های بیشتری در این رابطه روبرو هستیم و این گونه برنامه ها می تواند در راستای آگاهی بخشی نسبت به حفاظت از محیط زیست و فرهنگ سازی نقش موثری داشته باشد.