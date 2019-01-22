اشتغالزایی برای ۱۰۰۰ نفر/جوانان سمبل اخلاق در انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی تندگویان بعد از ظهر سه شنبه در دومین مجمع ملی سازمان‌های مردم نهاد جوانان کشور بیان داشت: در کشور یک دستاورد بزرگی به دست آمده که سال‌هاست جوانان در آرزوی تشکیل آن بودند.

وی افزود: اولین مصوبه این مجمع در سال ۷۳ تصویب شد و تا به امروز برای تشکیل آن تلاش‌های بسیاری شد.

معاون ورزش و جوانان کشور گفت: ۲۰ سال بود که جوانان آرزو داشتند تا این دستاورد بزرگ را به دست آورند و اولین سندیکا و نهاد غیر ملی جوانان بعد از سال‌ها انتظار تشکیل شد.

تندگویان تصریح کرد: روند قانونی آن یک سال به طول انجامید و تمام امکانات قانونی انجام شد تا یک مجمع قانونی داشته باشیم.

وی گفت: از مجموع ۱۸۰ تشکل امروز به دو هزار و ۲۰۰ مجمع رسیدیم لذا در یک سال گذشته شبکه سازی ما شکل گرفت. یکی از بهترین و بزرگترین شبکه مجمع شبکه گردشگری جوانان است که در حوزه گردشگری، کارآفرینی جوانان، و شبکه گردشگری خارجی فعالیت دارد.

معاون وزیر ورزش و جوانان کشور گفت: با کمک تسهیلات در نیمه دوم سال تا به امروز مجموعا هزار نفر اشتغال مستقیم و فعال داشتیم که امیدوارم سال آینده به دو هزار نفر برسد.

وی یادآور شد: گرچه وظیفه وزرات ورزش و جوانان اشتغال نیست اما این یک ایده بود که ما خودمان پیشنهاد دادیم.

تنگویان گفت: این نهادها کاملا قانونی شکل گرفته و در شهرها روستاها و به خصوص در بحث آسیب‌های فعالیت دارند.

وی افزود: ظرف امروز و دیروز همه بچه‌های ما در کرمان گرد هم آمده‌اند و بزرگترین دستاورد انقلاب بعد از پیروزی در کرمان رقم خورد که انتخابات نهایی در مجموعه جوانان شکل گرفت جوانانی که سمبل اخلاق در انتخابات هستند.

تندگویان بیان داشت: ۳۱ کاندید از سراسر کشور داشتیم که هر یک سه دقیقه فرصت معرفی داشتند که هر کدام به معرفی کار خود بپردازند که با افتخار می‌گوییم که تنشی وجود نداشت.

وی افزود: انتخابات کاملا قانونی بود و الکترونیک انجام شد و در نهایت منتخبان انتخاب و از بین آن‌ها ۹ نفر انتخاب شدند و با افتخار می‌گوییم که الان این مراسم را مهمان مجمع جوانان ملی ایران هستیم و این مجمع امروز کارشان را آغاز می‌کنند.