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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۰۵

در نشست جاری شورای‌امنیت:

واشنگتن: نشست ورشو برای پیشبرد صلح و امنیت در خاورمیانه است!

واشنگتن: نشست ورشو برای پیشبرد صلح و امنیت در خاورمیانه است!

نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشست جاری شورای‌امنیت از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرد و با طرح ادعائی مضحک مدعی شد: نشست ورشو برای پیشبرد صلح و امنیت در خاورمیانه است!

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده آمریکا در سازمان ملل امروز سه شنبه در نشست شورای امنیت در خصوص اوضاع و تحولات در خاورمیانه شامل موضوعات مرتبط با فلسطین ادعا کرد: ما پیشتر نگرانی خود را از برجام اعلام کرده بودیم.

نماینده آمریکا که به جای هیثر نائورت جانشین نیکی هیلی نماینده مستعفی این کشور در سازمان ملل در شورای امنیت سخرانی می کرد، با نادیده گرفتن دستور نشست جاری این شورا مدعی شد: وزیر خارجه آمریکا پیشتر به موارد لازم در توافق احتمالی با ایران اشاره کرده بود. ماه آینده (میلادی) نشستی در ورشو (پایتخت لهستان) برگزار می شود که هدف آن پیشبرد صلح و امنیت در خاورمیانه است!

وی در ادامه گفت: این نشست می‌ تواند به تدوین کلیات یک معماری قوی‌ تر امنیتی منجر شود.

دیپلمات آمریکائی ادعا کرد: اقدام جامعه جهانی علیه برنامه موشکی ایران لازم است و ما در این باره بارها اعلام نگرانی کرده ایم.

کد مطلب 4521017

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