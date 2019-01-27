امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری کنفرانس لهستان از سوی آمریکا و اهدافی که این کنفرانس دنبال می کند، اظهارداشت: من اعتقاد ندارم که از عبارت نشست ضد ایرانی ورشو استفاده کنیم چرا که عنوان آن صلح و امنیت در خاورمیانه است و اهداف مختلفی را دنبال می کند که یکی از آنها موضوع ایران است اما اینکه بخواهیم خودمان را در سیبل قرار بدهیم و موضوع نشست را بررسی وضعیت ایران در منطقه قلمداد کنیم، اشتباه است.

وی گفت: کنفرانس لهستان اهداف مختلفی را برای آمریکا تامین می‌کند از جمله آنکه آنها می‌خواهند با برگزاری این کنفرانس نقش خود و متحدانشان را در منطقه مجدد پُررنگ کرده و از طرفی اهداف فرامنطقه ای را هم از جمله آینده اروپا، مقابله با روسیه و مهار چین دنبال می کنند.

ابوالفتح افزود: آمریکای آقای ترامپ به دنبال فروپاشی در اروپا است و انتخاب کشور لهستان به عنوان میزبان این کنفرانس از سوی آمریکا نشان دهنده این است که آمریکایی ها به دنبال احیای سیاست زمان جورج بوش که همان تقسیم بندی اروپای پیر و اروپای جدید بود، بازگشتند. در این تقسیم بندی فرانسه، بریتانیا و آلمان اروپای پیر به حساب می آید و اروپای جوان اروپای شرقی است که از سلطه شوروی خارج و به شدت وابسته به آمریکا شده اند.

کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه به نظر شما آمریکا به اهدافش برای ضدیت با ایران در اجلاس ورشو می رسد؟ تصریح کرد: به نظر من این کنفرانس در خصوص ایران موفق نخواهد بود، چراکه اجماع جهانی علیه ایران شکل نگرفته و آمریکا نمی‌تواند اهداف خود را در قبال ما پیش ببرد، از نظر جامعه جهانی ایران جرمی را مرتکب نشده است؛ به طور مثال حمله عراق به کویت یک جرم نابخشودنی از نظر جامعه جهانی به حساب می آمد، بنابراین حمله آمریکا به عراق در نظر افکار عمومی توجیه پذیر بود، اما ایران تاکنون مرتکب جرم یا خلاف بین المللی نشده است.

وی بیان کرد: اینکه آن‌ها بخواهند با برگزاری چنین کنفرانس هایی تغییری در حکومت ایران به وجود بیاورند این اتفاق نخواهد افتاد و خودشان هم این مطلب را می‌دانند، اما ترامپ در دو سالی که تا کنون در کاخ سفید بوده نتوانسته اجماع جهانی علیه ایران به وجود بیاورد و قطعاً در دو سال آینده هم نمی تواند چنین کاری را انجام دهد.

ابوالفتح ادامه داد: شما ببینید هنوز این نشست برگزار نشده معاون وزیر خارجه لهستان به تهران آمده تا نگرانی‌های ایران را در خصوص آن را مرتفع کند و تاکید می‌کند که نشست آنها ضد ایرانی نیست، بنابراین وقتی میزبان چنین موضعی را اتخاذ می‌کند خروجی این نشست نمی تواند آنگونه باشد که امثال جان بولتون، ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان مطرح می کنند.

کارشناس مسائل بین الملل در پایان خاطرنشان کرد: به اعتقاد من آن اهدافی که برای کنفرانس به قول خودشان ضد ایرانی لهستان ترتیب داده‌اند در خصوص ایران اتفاق نخواهد افتاد چرا که شرایط بین المللی همسوی با ایران است و جامعه جهانی ایران را به عنوان یک کشور متخلف و یاغی شناسایی نمی کند.