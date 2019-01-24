به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار فعالان حوزه گردشگری استان اردبیل تصریح کرد: برنامه‌هایی که از سوی دستگاه‌های مختلف اجرایی بیان می‌شود باید برای عموم مردم قابل لمس بوده و به شکل مناسبی پیاده‌سازی شوند.

وی با بیان اینکه برای اتمام و بهره‌برداری پروژه‌ها نیازمند کار جهادی و شبانه‌روزی هستیم، افزود: مدیران دستگاه‌ها و مسئولان مرتبط برای به پایان رساندن طرح‌های نیمه تمام باید به صورت لحظه به لحظه پیگیر اجرایی شدن پروژه‌ها باشند.

استاندار اردبیل به حورهای توسعه استان در بخش‌های مختلف اشاره کرد و یادآور شد: گردشگری به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه اردبیل تلقی می‌شود و در این راستا باید عملکرد بخش‌های مختلف حوزه‌های صادرات صنایع دستی و جذب گردشگران داخلی و خارجی از روند صعودی برخوردار شود.

بهنام‌جو بر اشتغال‌زایی حاصل از رونق گردشگری استان تاکید کرد و افزود: در این خصوص نیازمند تدوین برنامه سه ساله با برش یکساله هستیم.

نظارت بر اماکن و ابنیه‌های تاریخی جدی گرفته شود

وی با اشاره به اینکه اداره‌کل میراث فرهنگی باید نظارت بر اماکن فرهنگی و تاریخی را جدی بگیرد، افزود: با ارائه آموزش‌های لازم به کارکنان فعال در چنین بخش‌هایی زمینه جلب رضایت مسافران و گردشگران فراهم خواهد شد.

بهنام‌جو ادامه داد: حوزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی در جهان نام برده شده که در استان اردبیل نیز امیدواریم با توجه به زیرساخت‌های موجود رونق صنعت گردشگری را شاهد باشیم.

استاندار اردبیل یادآور شد: در شرایط کنونی که شاهد وضع تحریم‌های ناجوانمردانه اقتصادی هستیم، توجه به حوزه گردشگری به عنوان بهترین راه‌های اشتغالزایی و رونق اقتصادی محسوب می‌شود و در این راستا با درنظر گرفتن تمامی جوانب و افزایش حساسیت‌ها می‌توان موفق شد. ​