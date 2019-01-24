به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم مقیمی حاجی قبل از ظهر پنج‌شنبه در همایش کتاب سال حوزه که با حضور آیت الله مکارم شیرازی و جمعی از پژوهشگران و اساتید حوزه در مدرسه دارالشفا برگزار شد، اظهار کرد: در این سالها ۱۷ هزار اثر به دبیرخانه همایش رسیده که چهار هزار و ۳۲۶ اثر به مرحله دوم رسیدند و از میان آنان، ۱۹۶ اثر برگزیده و ۲۲۱ شایسته تقدیر شدند .

وی با اشاره به اینکه امسال یک هزار و ۱۷۲ اثر به دبیرخانه علمی همایش رسیده است، ادامه داد: از میان آثار ارسالی در این ۲۰ دوره، آقایان در ۱۰ دوره اول ۱۲ پایان نامه ارسال کردند که از این دوره تا دوره هفدهم، این آمار به ۷۰ پایان نامه رسیده است و این نشان‌دهنده رشد علمی این همایش است.

دبیر همایش کتاب سال حوزه گفت: بیشترین آثار امسال مرتبط به فقه، اصول، اخلاق و عرفان بودند که کمترین اثر نیز مرتبط به گروه مدیریت و اقتصاد بود؛ همچنین ۸۸۹ کتاب توسط محققان ایرانی و مابقی توسط محققان غیر ایرانی به دبیرخانه ارسال شده بود.

وی با بیان اینکه در بخش انقلاب اسلامی ۱۹ کتاب از کیفیت لازم برخوردار بود که ۲ اثر به بخش نهایی راه یافت که نشان دهنده تلاش بیشتر در این زمینه است، گفت: وضعیت آثار گروه‌های فلسفه، اخلاق، عرفان و علوم اجتماعی در صدر گروه‌های علمی قرار گرفته است.

حجت الاسلام مقیمی حاجی با اشاره به اینکه در فرآیند ارزیابی سعی شده است که ارزیابان از مراکز مختلف انتخاب شوند هم چنین داوران نیز از مرکز اثر مورد نظر نبوده‌اند، گفت: ارزیابی اجمالی و تفصیلی در دو مرحله انجام شد که ۴ اثر برگزیده، ۲۱ اثر تقدیر و ۲۶ اثر شایسته تحسین معرفی شدند.

در این مراسم از دو شخصیت برجسته علمی حوزه، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی و آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی به پاس سال‌ها مجاهدت علمی و تبلیغی و پژوهشی تجلیل شد.

قابل یادآوری است در بخش معرفی مراکز ناشران برتر و مراکز پژوهشی، به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به دلیل انتخاب ۴ اثر این موسسه در کتاب سال حوزه لوح تقدیر اهدا شد؛ همچنین لوح سپاس ناشران برگزیده به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به پاس انتخاب ۴ اثر از منشورات این پژوهشگاه تعلق گرفت.

لوح سپاس دیگر در بخش مراکز پژوهشی نیز به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اهدا شد؛ لوح سپاس ناشر شایسته تقدیر نیز به مجمع عالی حکمت اسلامی تعلق گرفت و در بخش ناشر شایسته تقدیر از انتشارات آیین فطرت تجلیل به عمل آمد.