به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی قبل از ظهر پنجشنبه در همایش کتاب سال حوزه که در مدرسه دارالشفاء برگزار شد، با اشاره به ایام شهادت حضرت زهرا(س)، اظهار کرد: یکی از مقامات والای حضرت فاطمه(س) مقامات معرفتی و علمی ایشان بود که علم قدسی و غیبی داشتند؛ در درجه علم اولیای الهی بودند و این از مسلمات اندیشه تشیع است.
وی ادامه داد: حضرت زهرا(س) علاوه بر اینکه در مدار علم لدنی، الهی، مخاطب ملائکه و محدثه بودند، منبعی برای علوم ائمه هدی و حلقه اتصال برخی از علوم الهی میان پیامبر(ص) و ائمه(ع) بودند.
مدیر حوزههای علمیه کشور افزود: در عالم تکوین حضرت فاطمه(س) یگانه حلقه اتصال تمام تاریخ نبوت با سلسله امامت است؛ در روند تشریع و معرفت هم حلقه اتصال بودند و در جوانی و عمر کم با سختیهای زیاد به چنین جایگاهی دست یافتند.
وی اضافه کرد: مدیریت و رهبری حضرت زهرا(س) در بحران عظیم تاریخی و غوغا و فتنه عظیم مدینه از شگفتیهای عالم و یگانه و بیبدیل است.
آیتالله اعرافی گفت: تربیت نیرو برای جامعه بشری معتقد به اسلام و ارزشهای الهی و تولید فکر و محتوای لازم دو رسالت مهم حوزه و دانشگاه است و در این عصر این رسالت سنگینتر از هر زمان دیگری است.
وی تأکید کرد: در رشد علمی به وضع موجود بسنده نکنیم؛ البته ایران به رغم همه سختیهای مبارزه با استکبار، گامهای بزرگی برداشته است و شاخصهای علم و رشد نشاندهنده گامهای بزرگ ایران است اما کافی نیست.
گسست میان نظام سنتی حوزههای علمیه و نیازهای امروز
امام جمعه قم یادآور شد: در فضای حوزه گامهای بلندی برداشتهایم اما باید تلاش مضاعفی داشته باشیم، در پژوهشها و تحقیقات حوزه شاهد گسست میان نظام سنتی و شکل جدید تحقیق و نیازهای امروز وجود دارد و محققان حوزوی باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه گاهی تحقیقاتی میبینیم که با نیازهای زمانه ارتباط برقرار نمیکند، گفت: کلام و فلسفه باید در مدار عمق پیشین حرکت کند اما در مقولاتی مانند اثبات خدا، توحید دهها پرسش جدید وجود دارد که باید آن مبحث سنتی گره دنیای جدید را باز کند.
آیتالله اعرافی عنوان کرد: تحقیقات عمیق سنتی صیانت شود و در عین حال به نیازهای زمانه نیز توجه شود، چرا که ماندن در گذشته بدون نگاه به دنیای جدید ضعف است و پرداختن به حوزههای جدید بدون توجه به عمق پیشین نیز ضعف محسوب میشود.
وی تصریح کرد: تنوع و تعدد رشتههای متناسب با نیازهای جدید و توسعه مرزهای دانش اسلامی از جمله گامهای برداشته شده در این راه است.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه کشور گفت: در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی فارغ از مباحث حاشیهای نیازمند مطالعات فقهی و کلامی ناظر به مباحث اجتماعی هستیم و در همین همایش هفته پژوهش حوزه بیش از ۴ هزار اثر در قلمرو علوم اسلامی و انسانی ارائه شد که با دقت کاستیها را هم میتوان مشاهده کرد.
کتاب سال حوزه آینه تمام نمای تولیدات حوزوی نیست
وی تصریح کرد: در حوزه علمیه مقالات و مجلات خوبی تولید میشود و باید مورد توجه روز افزون باشد و دبیرخانه کتاب سال حوزه نیز به این قلمرو ورود کرده و امیدواریم حجم مقالات بیشتر شود.
آیتالله اعرافی خاطرنشان کرد: تقریر سنت دیرپای حوزه بوده و باید توسعه یابد و سامانه تقریرات و ارزشگذاری در امتحانات درس خارج نسبت به ارائه مقاله از قدمهای برداشته در این راه برای افزایش حجم تولید مقالات و دانش در حوزه علمیه است.
وی یادآور شد: کتاب سال حوزه آیینه تمام نمای تولیدات حوزوی نیست و از جامعه بزرگان حوزه و اساتید انتظار داریم آثار و تولیدات خود را در این رقابت علمی عرضه کنند و از انفعال به سمت فعالتر شدن حرکت کرده، شاخصها را اصلاح کنیم تا کتاب سال حوزه تمام تولیدات علمی را در آینه خود متجلی کند.
مدیر حوزههای علمیه کشور در پایان گفت: امیدواریم روزی در حوزه علمیه برسد که در پاسخگویی به نیازهای امروز و توسعه مرزهای دانش الهی هیچ کاستی در پروندهاش وجود نداشته باشد و این با همت والای پژوهشگران و اساتید محقق میشود.
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