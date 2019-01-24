توسعه رینگ شهری رامسر نیازمند اعتبار ۵ میلیارد تومانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر خلخالی ظهر پنجشنبه در جلسه با مدیر کل راه و شهرسازی مازندران با بیان اینکه توسعه رینگ شهری سبب کاهش بار ترافیکی می شود گفت: شهرداری رامسر متقبل شد که ۳۵۰ میلیون تومان هزینه طرح تفصیلی را پرداخت کند ومقرر شد هرچه سریعتر تا پایان شهریور ماه سال ۹۸ با گرفتن مشاور طرح عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: در راستای تشکیل کمیسیون ماده ۵ با توجه به اینکه رامسر به شهر حرائم معروف است خواستار تشکیل این کمیسیون در هر ماه برای رفع مسائل فراروی شد و در کمیسیون ماده ۵ آزادی عمل به شهرداران داره شود تا اختیار عمل بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به مشکل ترافیک شهری اظهار داشت: کمربندی قائمیه سبب کاهش بار ترافیکی داخل شهر بوده و ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس شورای شهر رامسر خاطر نشان کرد: در دوره پنجم شورا باطراحی پروژه های عمرانی کمک حال شهرداری رامسر شدیم و طراحی پل پردسر لات محله که در بافت فرسوده قرار دارد و به کوچه بانک ملی وصل می شود سبب کاهش بار ترافیکی مسیر جواهرده خواهد شد و به عنوان یک رینگ شهری نیازمند اعتبار ۵ میلیارد تومانی است.

قدرت الله شاهمنصوریان سرپرست شهرداری رامسر در این جلسه گفت: یکی از دغدغه های شهرداری و شورا اتمام مدت طرح تفصیلی بوده و باز آفرینی طرح تفصیلی جدید با کمک اداره راه و شهرسازی و شهرداری سریعا اجرایی شود.