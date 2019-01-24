ژاپن نخستین تیم صعودکننده به نیمه نهایی/ ویتنام با جام وداع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی هفدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا از ساعت ۱۶:۳۰ امروز پنجشنبه بین تیم های ژاپن و ویتنام برگزار شد که در پایان مردان سرزمین آفتاب تابان با برتری یک بر صفر برابر ویتنام راهی نیمه نهایی شدند. «دوآن» در دقیقه ۵۷ از روی نقطه پنالتی برای ژاپن گل زد.

ژاپنی ها در دقیقه ۲۳ نیمه اول به گل دست پیدا کردند اما پس از بررسی ویدئویی صحنه گل توسط سیستم داوری که از این مرحله مورد استفاده قرار گرفته است، این گل به دلیل برخورد توپ به دست مهاجم ژاپن مردود اعلام شد.

با این حال در نیمه دوم سیستم داوری به کمک ژاپنی ها امد و در حالی که داور خطا روی مهاجم این تیم را پنالتی اعلام نکرده بود، در بازبینی ویدئویی خطای مدافع ویتنام تایید شد تا ژاپنی ها در دقیقه ۵۷ صاحب یک ضربه پنالتی شوند و توسط «دوآن» به گل برتری دست پیدا کنند.

تیم ملی فوتبال ژاپن با پیروزی برابر ویتنام به مرحله نیمه نهایی صعود کرد و باید منتظر برنده دیدار تیم های ملی ایران و چین باشد که از ساعت ۱۹:۳۰ امروز پنجشنبه در ابوظبی برگزار خواهد شد.