کشف ۷۹ هزار عدد مواد محترقه در آستارا/۴ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نوذر مرادی بعدازظهر پنجشنبه درجمع خبرنگاران با اشاره به انهدام یک کارگاه تولید و توزیع مواد محترقه در شهرستان آستارا، اظهارکرد: مرزبانان این فرماندهی از کارگاه تولید و توزیع مواد محترقه در شهرستان مرزی آستارا مطلع و دستگیری متخلفین را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مرزبانان هنگ مرزی آستارا پس از شناسایی محل و اخذ مجوز قضایی، با همکاری ماموران انتظامی شهرستان موفق شدند در بررسی از کارگاه و سه باب انبار متعلق به متخلفان تعداد ۷۹ هزار و ۵۰۰ عدد انواع مواد محترقه را کشف و ضبط کنند.

فرمانده هنگ مرزی آستارا با بیان اینکه در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و ۴ نفر نیز دستگیر شدند، اظهارکرد: هنگ مرزی آستارا با هرگونه قانون شکنی و ناهنجاری به صورت جدی برخورد می‌کند.

مرادی فعالیت‌های مرزبانی در مبارزه با انواع قاچاق و ارتقای سطح امنیت در منطقه را یادآورشد و همکاری صمیمانه مردم و مرزنشینان منطقه را لازمه ایجاد امنیت پایدار در منطقه دانست.

فرمانده هنگ مرزی آستارا تصریح کرد: با هوشیاری و تلاش شبانه روزی ماموران مرزبانی و همکاری مرزنشینان، امنیت کامل و پایداری در مرزهای شهرستان آستارا در استان گیلان حاکم است.