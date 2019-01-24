به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و چین در مرحله یک چهارم نهایی هفدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز پنجشنبه در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی امارات آغاز شد که این بازی با برتری ۳ بر صفر ایران به پایان رسید. مهدی طارمی(۱۸)، سردار آزمون(۳۱) و کریم انصاریفرد(۹۲) برای ایران گل زدند.

تیم ملی فوتبال ایران در این دیدار با ترکیب: علیرضا بیرانوند، رامین رضاییان، احسان حاج صفی، میلاد محمدی، کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی گنجی، امید ابراهیمی، اشکان دژاگه(۷۵ روزبه چشمی)، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش(۶۸ سامان قدوس) و سردار آزمون(۸۶ کریم انصاریفرد) به میدان رفت.

تیم ملی فوتبال ایران با این پیروزی به حسرت ۱۵ ساله حضور در نیمه نهایی پایان داد و بعد از جام ملت های سال ۲۰۰۴ به نیمه نهایی صعود کرد. ضمن اینکه تیم ایران رکورددار کلین شیت در این مسابقات شد.

دقیقه ۳: ایران بازی را با سرعت گردش توپ آغاز کرد اما خطاهای پرتعداد چینی ها اجازه نداد خطری روی دروازه حریف ایجاد شود.

دقیقه ۵ : چینی ها در یک ضد حمله صاحب موقعیت عالی برای گلزنی شدند که ضربه زمینی بازیکن حریف در آستانه ورود به دروازه با تکل خوب رضاییان مواجه شد و جدی ترین خطر از بیخ گوش ایران گذشت.

دقیقه ۱۰: درحالی که تیم ملی ایران به دنبال رسیدن به دروازه حریف بود، چینی ها چشم به ضد حملات دوخته بودند و در یکی دو صحنه هم خطرناک ظاهر شدند.

دقیقه ۱۱: ارسال کرنر برای ایران با ضربه سر سردار آزمون همراه شد که در آستانه ورود توپ به دروازه مدافع چین با پا توپ را دفع کرد. در برگشت بازهم سردار آزمون ضربه ای را به توپ زد که از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۱۸: تعلل مدافع تیم ملی فوتبال چین در دفع توپ فرصت را به سردار آزمون داد تا با توپ ربایی عالی وارد محوطه جریمه شود و پاس عرضی را برای مهدی طارمی ارسال کند که ضربه آرام و زمینی این بازیکن گل نخست را برای ایران به ارمغان آورد.

دقیقه ۲۱: مهدی طارمی پا به توپ وارد محوطه جریمه شد که برخورد وی با مدافع حریف باعث سرنگون شدنش شد اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت. اعتراض ایرانی ها هم ثمری نداشت و سیستم داوری هم به داد ایران نرسید.

دقیقه ۲۳: نمایش خوب تیم ملی ایران ادامه داشت و پاس های کوتاه و کم اشتباه بازیکنان فرصت های زیادی را برای رسیدن به دروازه حریف ایجاد کرد اما چینی ها با خوش شانسی اجازه ندادند بیشتر گل بخورند. یک دقیقه بعد مارچلو لیپی دست به یک تعویض زد و یکی از مدافعانش را تغییر داد.

دقیقه ۲۶: ایران می توانست به دومین گل دست پیدا کند که مهدی طارمی دروازه خالی پیش رویش را کج دید و پاس خوب کنعانی زادگان را به بیرون زد. کی روش از این فرصت سوزی بسیار عصبانی شد.

دقیقه ۲۷: لیپی دومین تعویض خود را انجام داد تا نقاط ضعف تیمش را برطرف کند.

دقیقه ۳۱: سردار آزمون بازهم از اشتباه مدافع تیم ملی چین بهترین بهره را برد و با توپ ربایی عالی دروازه بان حریف را هم دریبل کرد و گل دوم را به ثمر رساند.

دقیقه ۴۰: حملات ایران که با پاس های پرتعداد شکل می گرفت همچنان روی دروازه چین ادامه داشت و بازیکنان اجازه نمی دادند چینی ها از لاک دفاعی خارج شوند و شیوه تهاجمی را انتخاب کنند.

دقیقه ۴۵: ایران حملاتش را همچنان پی ریزی کرد تا به حریف اجازه ندهد به سمت دروازه اش حمله کند. بازیکنان ایران که متوجه شده بودند چین در خط دفاعی ضعف دارد به دنبال فشار آوردن به بازیکنان این منطقه بودند.

دقیقه ۴۷ : شروع نیمه دوم با گردش توپ در میانه میدان همراه شد و تیم ایران سعی در حفظ توپ داشت. درگیری بازیکنان در دقایق ابتدایی نیمه دوم زیاد بود.

دقیقه ۵۱: ملی پوشان ایران که فشار را روی دروازه حریف بیشتر کرده بودند با دو ارسال از جناحین دروازه چین را تهدید کردند که در آخرین صحنه ضربه سر مهدی طارمی از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۵۷: مهدی طارمی با توپ گیری عالی تیم ایران را از زیر فشار چین خارج کرد و یک ضد حمله را پی ریزی کرد اما تعلل سردار و ضربه کم دقت جهانبخش این فرصت را از ایران گرفت که به گل سوم برسد.

دقیقه ۶۰: ایران صاحب یک موقعیت دیگر برای گلزنی شد که توپ ارسالی سردار آزمون عرض دروازه را طی کرد و در گوشه محوطه جریمه به حاجی صفی رسید که شوت زمینی این بازیکن را دروازه بان حریف به کرنر فرستاد.

دقیقه ۶۷: مهدی طارمی به خاطر خطای بی مورد روی بازیکن تیم چین از داور کارت زرد گرفت و بازی بعدی ایران - در صورت صعود به نیمه نهایی - را از دست داد.

دقیقه ۷۰: چینی ها فشار روی دروازه ایران را زیاد کردند تا به گل برسند. ارسال های بلند پشت مدافعان ایران جزو برنامه چینی ها بود اما ملی پوشان کشورمان اجازه نزدیک شدن به دروازه را ندادند.

دقیقه ۷۵: اشکان دژاگه جای خود را به روزبه چشمی داد. بعد از او احسان حاجی صفی کاپیتان تیم ملی ایران شد.

دقیقه ۸۰: چینی ها در یک ضد حمله خطرناک در موقعیت گلزنی قرار گرفتند اما بیرانوند با خروج به موقع زوایه بازیکن حریف را تنگ کرد تا او توپ را به بیرون بزند.

دقیقه ۹۲: مدافعان چینی که در این دیدار کمک زیادی به پیروزی ایران کردند در این دقیقه بازهم تعلل کردند تا طارمی توپی را در عمق برای کریم انصاریفرد تازه وارد ارسال کند و این بازیکن پس از چند متر حرکت به سمت دروازه با ضربه بغل پا گل سوم را وارد دروازه چین کرد.