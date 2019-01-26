جوانان رفسنجانی زمینی برای احداث مسکن ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد انارکی محمدی عصر شنبه در نشستی با حضور معاون وزیر و سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در فرمانداری رفسنجان اظهار داشت: ۹ دانشگاه در رفسنجان وجود دارد که در عرصه علم آموزی فعالیت دارند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در زمینی به مساحت ۳۶۰ هکتار احداث شده که هنوز مشکل سند این زمین رفع نشده است.

وی ادامه داد: امروز توقع داریم که در واگذاری سند زمین ۳۶۰ هکتاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان که واقفان در این حوزه و حوزه بهداشت نقش بسزایی دارند امهالی صورت نگیرد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمین در مقابل آب در رفسنجان ارزش خاصی ندارد، تصریح کرد: از آنجایی که حُسن مردم رفسنجان در امر وقف در کشور مشهور است بیش از ۵۰ درصد از موقوفات هلال احمر کشور در امر سلامت توسط خیرین رفسنجان انجام شده است.

انارکی محمدی تصریح کرد: بیش از هفت هزار و ۶۰۰ نفر از مردم رفسنجان متقاضی زمین برای ساخت مسکن هستند که اکثر این افراد جوانان هستند که یا در شرف ازدواج یا تشکیل زندگی دادند اما زمینی برای احداث مسکن ندارند.