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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۴۶

رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش کردستان:

۱۶۹۳ دانش آموز کردستانی در المپیادهای علمی شرکت کردند

۱۶۹۳ دانش آموز کردستانی در المپیادهای علمی شرکت کردند

سنندج - رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش استان کردستان از رقابت یک هزار و ۶۹۳ دانش آموز متوسطه دوم در آزمون المپیادهای علمی در ۹ رشته مختلف خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، منصور قاسمیان اظهارداشت: در مرحله اول المپیادهای علمی، دانش آموزان استان از در ۹ رشته ادبی، ریاضی، زیست شناسی، شیمی، فیزیک، کامپیوتر، نجوم و اختر فیزیک، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و جغرافیا با هم به رقابت پرداختند.

وی هدف از برگزاری المپیادهای علمی را کشف استعدادهای برتر کشور، ایجاد فرصت برای شرکت دانش آموزان مستعد در رقابت های ملی و همچنین ترغیب آنها برای لذت بردن از مطالعه و تحقیق در دوران تحصیل عنوان کرد.

رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش استان کردستان با بیان اینکه المپیادهای علمی در دو مرحله برگزار می شود، بیان کرد: در صورت پذیرفته شدن در این مرحله، قبول شدگان به مرحله دوم کشوری که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار می شود، راه خواهند یافت.

کد مطلب 4524564

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