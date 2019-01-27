۱۶۹۳ دانش آموز کردستانی در المپیادهای علمی شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، منصور قاسمیان اظهارداشت: در مرحله اول المپیادهای علمی، دانش آموزان استان از در ۹ رشته ادبی، ریاضی، زیست شناسی، شیمی، فیزیک، کامپیوتر، نجوم و اختر فیزیک، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و جغرافیا با هم به رقابت پرداختند.

وی هدف از برگزاری المپیادهای علمی را کشف استعدادهای برتر کشور، ایجاد فرصت برای شرکت دانش آموزان مستعد در رقابت های ملی و همچنین ترغیب آنها برای لذت بردن از مطالعه و تحقیق در دوران تحصیل عنوان کرد.

رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش استان کردستان با بیان اینکه المپیادهای علمی در دو مرحله برگزار می شود، بیان کرد: در صورت پذیرفته شدن در این مرحله، قبول شدگان به مرحله دوم کشوری که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار می شود، راه خواهند یافت.