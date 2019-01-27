آماده سازی راهنماهای بالینی سرطان های شایع در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی، صبح یکشنبه در مراسم افتتاح همزمان ۷۵ مرکز تشخیص زودهنگام سرطان در کشور، گفت: بسته های حمایتی از بیماران مبتلا به سرطان، در قالب خدمات سرپایی و بستری، تدوین و ارائه می شود.

وی با عنوان این مطلب که قسمتی از هزینه های سرطان از طریق طرح تحول سلامت تامین شده است، افزود: ساخت مراکز تشخیص و درمان سرطان، در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.

جان بابایی، ساخت مراکز تیپ یک، دو و سه تشخیص و درمان سرطان ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: تمرکز ما بر روی توسعه مراکز تیپ یک قرار دارد که برای ارائه خدمات پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان است.

معاون درمان وزارت بهداشت، به داروهای بیماران مبتلا به سرطان اشاره کرد و افزود: گایدلاین ها و راهنماهای بالینی در زمینه داروهای بیماران سرطانی به صورت بومی، سال گذشته به سراسر کشور ابلاغ شد.

جان بابایی تاکید کرد: بیمه ها ملزم هستند بر اساس همین گایدلاین ها، داروها را پوشش دهند.

وی همچنین به آماده سازی گایدلاین تشخیص و درمان سرطان های شایع معده، روده بزرگ، ریه، پستان و همچنین رادیوتراپی در حین درمان، اشاره کرد و افزود: مراکز ارائه خدمات تشخیصی و درمان سرطان در کشور، دارای کد شناسه هستند تا اقدامات این مراکز قابل پیگیری باشد.