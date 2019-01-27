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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴

معاون درمان وزارت بهداشت مطرح کرد؛

آماده سازی راهنماهای بالینی سرطان های شایع در کشور

آماده سازی راهنماهای بالینی سرطان های شایع در کشور

معاون درمان وزارت بهداشت، از آماده سازی راهنماهای بالینی برای سرطان های شایع در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی، صبح یکشنبه در مراسم افتتاح همزمان ۷۵ مرکز تشخیص زودهنگام سرطان در کشور، گفت: بسته های حمایتی از بیماران مبتلا به سرطان، در قالب خدمات سرپایی و بستری، تدوین و ارائه می شود.

وی با عنوان این مطلب که قسمتی از هزینه های سرطان از طریق طرح تحول سلامت تامین شده است، افزود: ساخت مراکز تشخیص و درمان سرطان، در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.

جان بابایی، ساخت مراکز تیپ یک، دو و سه تشخیص و درمان سرطان ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: تمرکز ما بر روی توسعه مراکز تیپ یک قرار دارد که برای ارائه خدمات پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان است.

معاون درمان وزارت بهداشت، به داروهای بیماران مبتلا به سرطان اشاره کرد و افزود: گایدلاین ها و راهنماهای بالینی در زمینه داروهای بیماران سرطانی به صورت بومی، سال گذشته به سراسر کشور ابلاغ شد.

جان بابایی تاکید کرد: بیمه ها ملزم هستند بر اساس همین گایدلاین ها، داروها را پوشش دهند.

وی همچنین به آماده سازی گایدلاین تشخیص و درمان سرطان های شایع معده، روده بزرگ، ریه، پستان و همچنین رادیوتراپی در حین درمان، اشاره کرد و افزود: مراکز ارائه خدمات تشخیصی و درمان سرطان در کشور، دارای کد شناسه هستند تا اقدامات این مراکز قابل پیگیری باشد.

کد مطلب 4524753
حبیب احسنی پور

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