انتشار اولین تصویر از مهدی زمین پرداز در «دیدن این فیلم جرم است!»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، اولین تصویر از مهدی زمین پرداز در «دیدن این فیلم جرم است!» به نویسندگی و کارگردانی رضا زهتابچیان و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه منتشر شد.
او با حضور در «دیدن این فیلم جرم است»، نخستین تجربه بازی در نقش اول یک فیلم سینمایی را تجربه کرده است.
مهدی زمین پرداز همزمان با انتشار نخستین تصویرش، درباره این فیلم نوشت: «مثل روز برام روشنه اینا توی روال قانونی منو له میکنن. قانون برای من قانونه، برای اینا تفریحه...! همیشه اولین تجربه ها، ترسناک ترند. مخصوصا اگه قبل از تو هیچکس خطرش رو نپذیرفته باشه.»
«دیدن این فیلم جرم است!» فیلمی سیاسی است که به ماجرای یک گروگانگیری میپردازد. این فیلم برای نخستین بار در بخش «نگاه نو» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درمی آید.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «فقط یک فیلم پنج دقیقهای میخواستم تا بعدا بتونم از زنم و دخترم دفاع کنم، ولی امونم ندادند ... صدای آژیراشون داره نزدیکتر میشه ... الان مثل مور و ملخ میریزن اینجا ...»
بخشی از عوامل تولید «دیدن این فیلم جرم است!» عبارتند از نویسنده و کارگردان: رضا زهتابچیان، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، طراح صحنه و لباس: بابک پناهی، طراح گریم: محسن دارسنج، مدیر صدابرداری: امیر نوبخت، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، تدوین: سیاوش کردجان، آهنگساز: حبیب خزاییفر، جلوههای ویژه رایانهای: شهاب نجفی، جلوه های ویژه میدانی: حمید رسولیان، مشاور نویسنده: سیدمحمدحسن جلالی، مدیر تولید: محمدجواد موحد، مدیر برنامهریزی: امین قوامی، دستیار اول کارگردان: علیرضا صالحی، منشی صحنه: پونه خامین، مدیر تدارکات: افشین رئوفی، عکاس: کورش پیرو، ساخت پشت صحنه: حمید ضرابی، مدیر تبلیغات: سیدعلی طباطبایینژاد، مدیر امور رسانهای: هادی فیروزمندی، مجری طرح: باشگاه فیلم سوره، تهیه کننده: محمدرضا شفاه، محصول: سازمان سینمایی حوزه هنری.
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