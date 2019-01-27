تامین آب برخی تالاب ها درصورت داشتن سال آبی پربار هم محقق نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود باقرزاده کریمی مدیر دفتر اکوسیستم‌های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری روز جهانی تالاب‌ها گفت: عددی که حقابه دریاچه ارومیه از منابع آب سدهاست، ۲ میلیارد و ۵۷۸ میلیون متر مکعب است که در سال گذشته آبی، ۵۴ درصد در حوضه دریاچه ارومیه محقق شود و در تالاب‌های اقماری هم اعداد متنوع بود و در مجموع ۵۴ درصد محقق شد.

مسعود باقرزاده کریمی افزود: امسال سال آبی خوبی بوده و زمان رهاسازی هم زمستان است که در حال حاضر بیش از جدول تأمین شده است. تراز کنونی دریاچه امروز ۱۲۷۰.۶۴ است که نسبت به سال گذشته ۳۲ سانتی‌متر افزایش داشته است و امیدواریم ادامه پیدا کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل تأمین نشدن حقابه تالاب‌ها تأکید کرد: برخی از تالاب‌های ما همچون هامون وابسته به منابع آبی خارج از کشور است. در مورد تالاب گاوخونی اتفاق دیگری افتاده و آن هم بارگذاری به مراتب بیشتر از توان آبی حوضه آبریز بوده که اکنون با یک بدهی آب انباشته رو به رو هستیم. حتی اگر امسال و چند سال بعد هم سال آبی پرباری داشته باشیم با توجه به خالی شدن مخازن آب زیرزمینی شاهد تأمین آب به شکلی که در زاینده‌رود جریان داشته باشد، نخواهیم بود.

مدیر دفتر اکوسیستم‌های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: جریان وقتی از بالادست رودخانه آغاز می‌شود اول آب زیرسطحی را تأمین می‌کند و بعد مازاد آن آب رودخانه را تأمین می‌کند. الان در کوهرنگ و زردکوه بارندگی مناسب بوده اما در رودخانه آب نمی‌بینیم که دلیلش خالی بودن آبخوان‌ها و بدهی انباشته است. این‌ها به دلایل توسعه ناپایدار است. چه بسا ما ناگزیر شویم کشاورزی را آنجا تعطیل کنیم. کما اینکه کشت برنج ممنوع شد و اکنون کاهش یافته است.

باقرزاده کریمی ادامه داد: در مورد دریاچه بختگان هم دلایل دیگری وجود دارد و به هر حال چالش اصلی در تأمین آب است. تالاب هورالعظیم تا نیمه اول ۹۷ استرس آبی داشت اما بارش‌های ما بی‌سابقه بوده و اکنون حتی سرازیر شدن آب به سمت بخش عراقی تالاب‌ را هم شاهد هستیم. وضعیت خوبی در تالاب ایجاد شده و زادآوری و تخم‌گذاری پرندگان را شاهد هستیم که نوید تالاب خوبی در سال‌های آینده را می‌دهد.