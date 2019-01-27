به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کارگردان «زن شگفت‌انگیز» یا «واندر وومن» گفت سومین همکاری‌اش با گل گدوت که در فیلم‌های «زن شگفت‌انگیز» ۱ و۲ بازی کرده برای ساخت قسمت سوم رقم می‌خورد.

در حالی که در قسمت اول زن شگفت‌انگیز در دوران جنگ جهانی اول سیر می‌کرد و در قسمت بعدی به سال ۱۹۸۴ رفت، او در داستان سوم وارد ماجرایی از جهان معاصر می‌شود.

پتی جنکینز گفت ایده ساخت این فیلم را در سردارد و اصلا نباید انتظار داشت که قسمت سوم به گذشته بازگردد.

وی گفت: کار هنوز شروع نشده اما مشتاق به شروع قسمت بعدی هستم.

این کارگردان که در جشنواره فیلم ساندنس حضور یافته بود در گفتگو با خبرنگاران گفت قصدش این است که داستان را از نظر سیر داستانی به جهان معاصر نزدیک کند چون انسان روبه جلوست و به عقب برنمی‌گردد.

گدوت در نقش «زن شگفت انگیز» در فیلم «بتمن در برابر سوپرمن» در سال ۲۰۱۶ در جهان معاصر حضور داشت. در فیلم «لیگ عدالت» محصول ۲۰۱۷ نیز این ابر قهرمانان در جهان حال ظاهر شده بودند.

اولین فیلم از «زن شگفت‌انگیز» در قالب یک فیلم مستقل سال ۲۰۱۷ اکران شد و هم با نظر مثبت منتقدان روبه رو شد و هم در باکس آفیس موفق ظاهر شد و در جهان ۸۲۱ دلار فروش کرد. و بعد قرار شد تا قسمت دوم آن ساخته شود.

جنکینز ‌همراه جف جانز و دیوید کالاهام فیلمنامه فیلم دوم را نوشتند.

با توجه به موفقیت فیلم «زن شگفت‌انگیز» طرفداران جهان داستانی دی‌سی، پتی جنکینز یا جیمز ون سازنده فیلم موفق «آکوامن» از این مجموعه را مناسب ساختن فیلم بعدی «لیگ عدالت»‌ می‌دانند.

جنکینز در این باره گفت: هرگز نگو هرگز.

فیلم «واندر وومن ۲» قرار است یکم نوامبر ۲۰۱۹ (۱۰ آبان ۱۳۹۸) روی پرده‌ برود.