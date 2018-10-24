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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

قصه ای در دهه ۸۰ میلادی؛

انتظار بیشتر برای دنباله «زن شگفت‌انگیز»/ اکران به تعویق افتاد

انتظار بیشتر برای دنباله «زن شگفت‌انگیز»/ اکران به تعویق افتاد

کمپانی برادران وارنر اکران دنباله «زن شگفت انگیز» را هفت ماه عقب انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کمپانی برادران وارنر روز دوشنبه ۲۲ اکتبر اعلام کرد که «زن شگفت انگیز ۱۹۸۴» دنباله فیلم «زن شگفت انگیز» روز ۵ ژوئن ۲۰۲۰ به سینماها خواهد آمد. پیش از این قرار بود این فیلم با بازی گل گدوت در نقش ابرقهرمان آمازونی یک نوامبر ۲۰۱۹ اکران شود. 

«زن شگفت انگیز ۱۹۸۴» جایگزین فیلم «مرد ۶ میلیارد دلاری» با بازی مارک والبرگ که از برنامه اکران حذف شده است، می شود.

پتی جنکینز کارگردان «زن شگفت انگیز» این فیلم را نیز کارگردانی می کند. داستان «زن شگفت انگیز ۱۹۸۴» به دهه ۸۰ میلادی برمی گردد.

«زن شگفت انگیز» سال گذشته برای کمپانی برادران وارنر یک موفقیت حیرت انگیز به ارمغان آورد و در سطح جهان بیش تر از ۸۰۰ میلیون دلار فروش کرد و لقب پرفروش ترین فیلم کارگردانی شده توسط یک زن را از آن خود کرد.

تغییر تاریخ اکران دنباله «زن شگفت انگیز» به این معناست که این فیلم دیگر یک ماه بعد از پروژه «جوکر» که طبق برنامه ریزی ۴ اکتبر ۲۰۱۹ قرار است اکران شود منتشر نخواهد شد.

کد مطلب 4438550

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