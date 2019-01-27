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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

رئیس کلانتری ۱۳۰ نازی‌آباد خبر داد؛

دستگیری حسین ماکارانی در نازی‌آباد

دستگیری حسین ماکارانی در نازی‌آباد

رئیس کلانتری ۱۳۰ نازی آباد از دستگیری مردی ۲۹ ساله معروف به حسین ماکارانی، به اتهام سرقت لوازم داخل خودرو خبر داد.

سرهنگ رسول جهانی رئیس کلانتری ۱۳۰ نازی‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار کرد: ساعت چهار و نیم بامداد بود که ماموران حین گشت زنی های شبانه خود به مرد جوانی برخورد کردند که از پارکینگ خانه ای در این محدوده خارج شده و حین دیدن ماموران به داخل خانه باز می گردد.  

وی بیان کرد: ماموران کلانتری وارد عمل شده و با بررسی این فرد متوجه شدند که او در حال سرقت از سه خودروی پارک شده شامل دو پژو و یک دستگاه ال ۹۰، در پارکینگ همان خانه ای بوده که از آن خارج شده است.

رئیس کلانتری ۱۳۰ نازی آباد ادامه داد:‌ در ادامه با دلالت متهم معروف به حسین ماکارانی که از بزهکاران معروف منطقه نازی آباد است، وی خودش صراحتا به ارتکاب سرقت معترف و مدعی شد که همان سه فقره سرقت را انجام داده است.  

وی در زمینه شیوه و شگرد متهم نیز توضیح داد:‌ حسین ماکارانی با استفاده از شاه کلید یا کارت درب های خانه ها را باز می کرد و وقتی وارد خانه می شد و با تخریب درب ماشین ها به سرقت لوازم صوتی و اموال داخل خودرو اقدام می کرد.  

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم پیش از این نیز به دلیل اتهاماتی از جمله سرقت و مواد مخدر بازداشت شده اما تاکنون به زندان نرفته است.

کد مطلب 4524819

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