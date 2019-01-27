سرهنگ رسول جهانی رئیس کلانتری ۱۳۰ نازی‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار کرد: ساعت چهار و نیم بامداد بود که ماموران حین گشت زنی های شبانه خود به مرد جوانی برخورد کردند که از پارکینگ خانه ای در این محدوده خارج شده و حین دیدن ماموران به داخل خانه باز می گردد.

وی بیان کرد: ماموران کلانتری وارد عمل شده و با بررسی این فرد متوجه شدند که او در حال سرقت از سه خودروی پارک شده شامل دو پژو و یک دستگاه ال ۹۰، در پارکینگ همان خانه ای بوده که از آن خارج شده است.

رئیس کلانتری ۱۳۰ نازی آباد ادامه داد:‌ در ادامه با دلالت متهم معروف به حسین ماکارانی که از بزهکاران معروف منطقه نازی آباد است، وی خودش صراحتا به ارتکاب سرقت معترف و مدعی شد که همان سه فقره سرقت را انجام داده است.

وی در زمینه شیوه و شگرد متهم نیز توضیح داد:‌ حسین ماکارانی با استفاده از شاه کلید یا کارت درب های خانه ها را باز می کرد و وقتی وارد خانه می شد و با تخریب درب ماشین ها به سرقت لوازم صوتی و اموال داخل خودرو اقدام می کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم پیش از این نیز به دلیل اتهاماتی از جمله سرقت و مواد مخدر بازداشت شده اما تاکنون به زندان نرفته است.