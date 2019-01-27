سارقان سریالی از فروشگاه های لوازم خانگی دستگیر شدند

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای در گفت‌وگو باخبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار کرد: چندی پیش مردی در مراجعه به کلانتری ۱۵۰ تهرانسر، ماموران را در جریان سرقت از مغازه لوازم خانگی خود گذاشت و مدعی شد که سه نفر با شیوه و شگرد خاص دست به این کار دست زده اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قبل از این نیز چنین شیوه ای در محدوده رخ داده بود و ماموران عملیات کلانتری نیز در حال یافتن سرنخ هایی برای دستگیری متهمان آن پرونده بودند، رسیدگی به این ماجرا در دستور کار ویژه قرار گرفت.

وی افزود: شکات در طرح شکایت خود مدعی بودند ابتدای امر مردی ۵۰ ساله به مغازه شان مراجعه می کرد و با ادعای اینکه قصد خرید یک یا چند لوازم خانگی از این واحد صنفی را دارد، عکسی از اجناس مورد نظرش می انداخت.

وی در ادامه گفت: در ادامه این مرد با ادعای اینکه عکس ها را باید به خانمش نشان بدهد و او نیز این وسایل را پسند کند، بیعانه ای به مغازه دار در حدوده ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار تومان می پرداخت و محل را ترک می کرد.

وی بیان کرد: بعد از چند ساعت، مرد ۵۰ ساله که شماره تلفن مغازه دار را از او دریافت کرده بود، تماس می گرفت و از مغازه دار می خواست کالا یا کالاهای موردنظرش را برای او به آدرسی در همان حوالی با وانت ارسال کند و با توجه به اینکه این فرد بیعانه نیز داده بود مالباختگان اطمینان می کردند و با این شرط که راننده وانت پس از رسیدن به محل پول را دریافت خواهد کرد، جنس مورد نظر را برای متهم می فرستادند.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: راننده وانت وقتی به محل می رسید با یک زن و مرد و متهم اصلی پرونده روبرو می شد که زن و مرد حدودا ۴۰ ساله، کالای خانگی مورد نظرشان را از ماشین پیاده می کردند و متهم زن، با شگرد خاصی دو بسته شبیه به پول واقعی به متهم ۵۰ ساله می داد تا راننده وانت به این شکل اطمینانش جلب شود.

وی توضیح داد: در ادامه، متهم اصلی با بهانه اینکه باید پای دستگاه عابربانک برویم تا من قسمتی از پول را نیز به شما کارت به کارت کنم، راننده وانت را به پاساژی در همان حوالی می برد و با ادعای اینکه دستگاه عابربانک داخل پاساژ است، راننده وانت را با بسته پول های جعلی در خودرو ترک می کرد.

وی در ادامه بیان داشت: مرد ۵۰ ساله، با رفتن به داخل پاساژ و با توجه به شناختی که از محل داشت از در دیگر متواری می شد و راننده وانت که از همه جا بیخبر بود و فکر می کرد قرار است او پول جابجا کند و بازگردد منتظر می ماند.

وی ادامه داد: با گذشت حدودا ۱۰ الی ۱۵ دقیقه، وقتی که راننده وانت با بررسی پول های نقد متوجه می شد بسته های پول کاغذ هستند، صاحب فروشگاه را در جریان موضوع قرار می داد و مشخص می شد متهم از او سرقت کرده است.

سرهنگ موقوفه ای توضیح داد: در جریان رسیدگی به پرونده، بالاخره پلیس توانست خودروی سمند بژ رنگی را که متهمان با کمک آن وسایل سرقتی را از راننده وانت ها تحویل می گرفتند، بوسیله دوربین های مداربسته نصب شده در محل، شناسایی کند و روز گذشته در حالیکه پنج متهم اصلی با استفاده از این خودرو در حال رفت و آمد شناسایی و بازداشت شدند.

وی در انتها گفت: متهمان که شامل یک زن و چهار مرد هستند صراحتا به سرقت ها با انگیزه تهیه پول مواد مخدر مصرفی شان اعتراف کردند و از محل سکونت شان نیز یک دستگاه ظرفشویی بوش به همراه یک دستگاه تلویزیون ۵۵ اینچ کشف و ضبط شد.

بنابراین گزارش، تا به این لحظه سه شاکی شناسایی شده است و تحقیقات برای مشخص شدن تمامی حقایق پرونده جریان دارد.