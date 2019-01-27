حمله با چاقو به ۲ مامور راهور در مهران/ ضارب دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن ناصری گفت: دیروز راننده یک دستگاه کامیون که درهنگام رانندگی مشغول صحبت کردن با تلفن همراه بوده توسط ماموران شهرستان مهران جهت اعمال قانون متوقف می شود که راننده متخلف با چاقو به ماموران حمله ور و متاسفانه باعث زخمی شدن هر دو مامور می شود.

وی بابیان هم اکنون حال عمومی هردوماموران رضایت بخش است، افزود: به علت شدت جراحت ناشی ازضربات متعددچاقو ، ماموران به اتاق عمل اعزام و پس انجام عمل جراحی به بخش منتقل شده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام یادآور شد: پلیس نماد حاکمیت و مجری قانون است و هرگونه توهین و تمرد نسبت به ماموران درحین انجام وظیفه نوعی دهن کجی به قانون محسوب می شود .

وی با اشاره به اینکه مطابق قانون، مجازت سنگینی در انتظار فرد خاطی است، افزود: به استناد ماده ۶۰۸قانون مجازت اسلامی هرگونه حمله و مقاومتی که باعلم و آگاهی نسبت ماموران دولت درحین انجام وظیفه تمرد محسوب و درصورتیکه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه (اعم ازسلاح گرم یاسرد)برد به حبس از۱تا۳سال محکوم می شود.

رییس پلیس راهوردرپایان از مراجع قضایی خواست به منظور جلوگیری ازاشاعه چنین رفتارهای غیرانسانی و غیر قانونی درجامعه، اشد مجازت قانونی برای راننده خاطی در نظر بگیرند تا درس عبرتی برای افراد قانون شکن و متمرد باشد.