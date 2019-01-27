طرح مبارزه با قاچاق پوشاک چرا متوقف شد؟/اقلام مکشوفه آتش زده شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به وزیر کشور ضمن گلایه از توقف طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در پی سنگ اندازی برخی مسئولین دولتی و بخش خصوصی، خواستار برخورد قاطع با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق و سنگ اندازان در این مسیر شد و پیشنهاد داد پوشاک مکشوفه به آتش کشیده شود.

متن کامل نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور و نماینده رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سلام علیکم؛

با احترام همانگونه که مستحضرید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دی ماه ۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردید و علیرغم گذشت ۵ سال از تصویب و ابلاغ، گام های بسیار مهمی از این قانون راهگشا برداشته نشده و برخی از دستگاه های اجرائی اهتمام لازم را ندارند.

در هفته های اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اقدامی قابل تقدیر هرچند دیر هنگام اقدام به جمع آوری پوشاک قاچاق در برخی از فروشگاه ها نموده که با مقاومت هایی رو به رو شده است، به نحوی که برخی مسئولین دولتی و بخش خصوصی نیز در رفتاری عجیب به حمایت از قاچاق فروشان پرداختند و با سنگ اندازی و ایجاد شبهات متعدد مانع این امر مهم شده اند و سرانجام در حالی که استانداری تهران باید حامی تولید، کارگر و کالای ایرانی باشد در اقدامی دور از ذهن که موجبات بدبینی فراوان تولیدکنندگان و کارگران را در پی داشته است، طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را متوقف نموده است.

مایه بهت و حیرت است در سالی که به نام کالای ایرانی مزین شده است و باید جذابیت های تولید سبب جذب سرمایه به بازار پوشاک ایرانی شود در اقدامی متناقض بجای امنیت تولید، امنیت قاچاقچیان و قاچاق فروشان تضمین می شود که به راحتی بتوانند پوشاک قاچاق خود را بدون نگرانی و ریسک در سطح بازار عرضه کنند.

بازار پوشاک دارای ظرفیت اشتغال آفرینی برای ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر است ولی متاسفانه با توجه به ۲.۶ میلیارد دلار قاچاق پوشاک در سال گذشته نه تنها کارآفرینی انجام نشده است بلکه حداقل ۲۶۰هزارنفر در این حوزه بیکار شده اند و این صنعت که چشم امیدی به بازار شب عید دارد را با مشکلات بیشتری روبرو نموده است.

لذا درخواست می شود:

۱- طرح مبارزه با قاچاق پوشاک سریعا عملیاتی و برخورد قاطعی با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق شود تا درس عبرتی برای سایر قاچاقچیان و قاچاق فروشان محسوب شود.

۲- سریعا علل توقف طرح بررسی و با عواملی که از سر ترس یا نفع مشترک با قاچاق فروشان اقدام به سنگ اندازی و توقف طرح نموده اند برخوردی جدی و عبرت آموز شود. رفتار غیرمسئولانه افراد مسئول در این حوزه نابخشودنی است زیرا علاوه بر ایستادگی در برابر مبارزه با قاچاق موجبات گستاخی بیشتر قاچاقچیان و قاچاق فروشان در برابر قانون در آینده را فراهم کرده اند و همزمان سبب ناامیدی و بدبینی مردم نسبت به نظام شده اند.

۳- با عنایت به مخاطرات امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و سلامت توزیع و یا بازتوزیع کالای قاچاق، پوشاک مکشوفه در زمانی مشخص و با حضور اصحاب رسانه به آتش کشیده شود تا مایه دلگرمی تولیدکنندگان و کارگران ایرانی شود.

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی آمادگی خود را جهت همیاری با نهادهای مسئول در حوزه سلامت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام می نماید و در صورت لزوم در جلسه ای حضوری توضیحات تکمیلی ارائه خواهد شد.