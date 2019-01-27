به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، سید علیرضا سبط احمدی تهیه‌کننده تلویزیون که از ۲ ماه پیش تهیه‌کنندگی این سریال را بر عهده‌ گرفته است، گفت: زمانی که تهیه‌کنندگی «تک‌سواران» به من واگذار شد فیلمنامه کار نهایی شده بود و اکنون نوشین پیرحیاتی نویسنده این کار مشغول بازنویسی نهایی متن است. در فیلمنامه اولیه بخش‌هایی از کار در تهران، شمال و مناطق مرزی غرب کشور می‌گذشت که نیاز به بازنویسی داشت و در فیلمنامه نهایی قرار شد تمام داستان در منطقه لرستان و مناطق مرزی غرب کشور بگذرد.

این تهیه‌کننده خبر از شروع پیش‌تولید این کار را داد و افزود: با بازیگران مختلفی برای بازی در این مجموعه مذاکره داشتیم که هنوز با هیچ‌کدام قرارداد منعقد نکردیم و تاکنون تنها حضور بهرام عظیم‌پور به‌عنوان کارگردان در این سریال مشخص‌ شده است.

سبط احمدی پیش‌تولید این کار را نیازمند حداقل دوماه زمان دانست و گفت: مقدمات ساخت دکور و لوکیشن را شروع کردیم زیرا کار در شهرستان‌ها زمان‌بر است و تا پایان سال طول می‌کشد. در نظر داریم تا پس از تعطیلات نوروز تصویربرداری «تک‌سواران» را شروع کنیم.

سریال «تک‌سواران» کاری به سفارش مرکز سیما فیلم است که با محوری اجتماعی داستان مقاومت مردم عشایرمرز نشین در برابر تحرکات دشمن بعثی و خائنین به کشور در پیش و هنگام جنگ تحمیلی را روایت می‌کند و با شروع جنگ تحمیلی داستان آغاز می‌شود.

به گزارش مهر، پیش از این یک بار تصویربرداری این سریال به کارگردانی مسعود تکاور و تهیه کنندگی افشین صادقی آغاز شده بود و طبق گفته ها به دلیل مشکلات مالی متوقف شد و حالا بعد از توقفی چند ماهه کار با تیم جدید دوباره به مرحله پیش تولید رسیده است.