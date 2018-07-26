به گزارش خبرنگار مهر، سریال ایلیاتی «تک سواران» از جمله پروژه هایی است که این روزها مراحل پیش تولید خود را طی می کند تا برای نوجوانان ساخته شد.

پیش از این گفته شده بود که این سریال به کارگردانی بابک محمدی ساخته می شود اما هنوز مذاکره ها برای پیدا کردن کارگردان ادامه دارد.

فیلمنامه این سریال را نوشین پیرحیاتی به نگارش درآورده و داستان درباره نوجوانان تک سوار در سال ۵۹ است؛ این نوجوانان اولین کسانی هستند که دشمن را به شیوه عشایری خود زمین گیر می کنند.

حدود ۳۰۰ بازیگر نوجوان و سوارکار در مرحله پیش تولید این سریال در نظر گرفته شده و احتمالا به زودی وارد تولید شود.