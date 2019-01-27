به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، «ستار الکلاسیکو» به کارگردانی هادی شریعتی، مستند پرترهای از ستار مهرانی قهرمان کورس اسبدوانی کشور است. ساخت این فیلم که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه میشود به نیمه تولید رسیده است.
هادی شریعتی درباره ساخت مستند تازهاش اظهار کرد: پس از حدود ۶ ماه تحقیق درباره زندگی ستار مهرانی، فروردین ۹۷ فیلمبرداری مستند «ستار الکلاسیکو» را آغاز کردیم که تا اسفندماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: ستار مهرانی یکی از باسابقهترین چابکسواران کورس اسبدوانی است و با وجود سن بالا همچنان در جایگاه قهرمانی حضور دارد. این مستند، پرترهای از این قهرمان ورزشی است که با محوریت زندگی او ساخته میشود.
شریعتی درباره عنوان «ستار الکلاسیکو» هم توضیح داد: ستار مهرانی به این دلیل به عنوان ستار الکلاسیکو معروف شده است که هر بار سوار بر اسب میشود، قواعد میدان اسبدوانی را برهم میزند و با اسبهای بینام و نشان هم قهرمانی مسابقات را به دست میآورد. او در این مسیر قهرمانیهای تاثیرگذاری داشته است.
این مستندساز با اشاره به دلیل انتخاب این موضوع تاکید کرد: موضوعات اجتماعی- ورزشی کمتر مورد توجه مستندسازان قرار میگیرند و عمده اخبار روزانه ما درباره فوتبال است در حالی که یکی از قدیمیترین ورزشهایی که در ایران باستان هم وجود داشته، اسبدوانی است. از سوی دیگر قابلیتهای بسیار ستار مهرانی هم دلیل دیگری برای ساخت این فیلم بوده است.
مستند «ستار الکلاسیکو» در مدت زمان ۷۰ دقیقه، بهار سال آینده آماده نمایش میشود.
عوامل تولید این فیلم مستند عبارتند از کارگردان و تهیهکننده: هادی شریعتی، نویسندگان: هادی شریعتی و محمدصادق دهقانی، صدابردار: احمد صابری، تدوین: عماد خدابخش، مدیر تولید: علی کفراش، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
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