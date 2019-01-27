به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانسه تی وی اینفو، «برونو لومر» وزیر اقتصاد فرانسه با تاکید بر این که بزودی و طی روزهای آینده، سازوکار مالی مشترک اتحادیه اروپا و ایران وارد فاز اجرایی خواهد شد، همچنین بر استقلال عمل اتحادیه اروپا از آمریکا تاکید کرد.

وزیر اقتصاد فرانسه در این گفتگو، کانال مالی مشترک مالی ایران و اروپا را فرصتی برای نشان دادن استقلال عمل از آمریکا عنوان کرد.

برونو لومر با انتقاد از رویکرد آمریکا در برابر اتحادیه اروپا، خواستار اتحاد عمل در این اتحادیه در برابر سیاست‌های آمریکا شد چون به گفته او سیاست‌های آمریکا در قبال اروپا حتی در مقاطعی در دوره ترامپ جنبه تهاجمی به خود گرفته است.

وزیر اقتصاد فرانسه با ضروری عنوان کردن تاسیس نهاد مستقل مالی در مراودات میان ایران و اتحادیه اروپا، تاکید کرده که ما باید بتوانیم از طریق این نهاد مستقل مالی با ایران تجارت کنیم، حتی اگر آمریکا مخالفت کند.

کانال مالی مشترک ایران و اتحادیه اروپا پس از آن در دستور کار قرار گرفت، که دونالد ترامپ در بهار امسال از خروج آمریکا از توافق مشترک برجام خبر داد.

طی چند روز گذشته اعلام شده این کانال مالی با مدیریت نماینده آلمان و در فرانسه شروع بکار خواهد کرد.