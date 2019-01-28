۱۴۰۰ خادم یار رضوی در بابل شناسایی شدند

جعفر واثقی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از تشکیل دفتر نمایندگی آستان قدس را پیوندزدن خدمات ناب خالصانه به معنویت ناب رضوی برای رفع محرومیت از نیازمندان و ترویج فرهنگ رضوی دانست و با اشاره به اینکه در این طرح هر فرد بر اساس تخصص، مهارت و تمکن خود می تواند محرومان و نیازمندان منطقه خود را تحت عنوان خادمان رضوی خدمت رسانی کند ،گفت: دفتر نمایندگی بابل این افتخار را دارد افرادی که توانایی و تمایل خدمت به دستگاه علی بن موسی رضا (ع)را دارند در قالب طرح خادمان خادمیاران رضوی از طریق سامانه پورتال آستان قدس رضوی ثبت نام و سازماندهی کند.

مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی تصریح کرد: تاکنون بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر در این طرح عظیم مردمی در شهرستان بابل ثبت نام و آموزش های لازم را دیده اند و در این طرح خادمان رضوی قسمتی از خدمت خود را در شهرستان محل سکونت خود در عرصه های مختلف خدمتی در قالب کانون های محلی و تخصصی متناسب با تخصص و مهارتی که دارند و امر گره‌گشایی از محرومین و نیازمندان در قالب دو طرح بزرگ خورشید فروزان و مهر درخشان رضوی خدمت رسانی کنند و قسمتی از خدمت خودشان را در حرم مطهر رضوی به انجام برسانند.

وی با اعلام اینکه تاکنون ۲۰ کانون محله ای در مناطق شهر و روستا فعالیت خود را آغاز کردند ،گفت: این کانون‌ها مسئولیت جذب خادم یاران، شناسایی و طبقه بندی نیازهای محرومان منطقه و ارائه خدمت از طریق کانون های موضوعی و خیرین رضوی در منطقه را به عهده دارند.

واثقی خاطرنشان کرد: همچنین تشکیل کانون های موضوعی در قالب طرح خورشید فروزان شامل کانون های فرهنگی ،قرآنی، مشاوره آموزشی، تبلیغی، ورزشی، هنری، کتاب ،مداحی ،شعر و ادب با حضور فرهیختگان و نخبگان خادمیار رشته‌های مختلف تخصصی فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: تشکیل کانون‌های موضوعی امداد مستضعفین در قالب طرح مهر درخشان رضوی شامل کانون‌های بسته های حمایتی زیارت اولی اردوهای جهادی، مشاوره حقوقی سلامت، کارآفرینی و اشتغال در این شهرستان شکل گرفته است که این کانون‌ها از طریق کانون های وقف و نذر و خیرین رضوی با حمایت آستان قدس رضوی پشتیبانی می شوند .

مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی اضافه کرد: این کانونها در حال حاضر حدود یک هزار خانوار از نیازمندان را که قریب به اتفاق آنان تحت پوشش هیچ یک از سازمان های حمایتی نیستند، مورد حمایت قرار داده است.