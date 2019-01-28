خبرگزاری مهر، گروه استان ها- محمدرضا جباری: ایران اسلامی مملو از نیروهای مبتکر و خلاقی است که اگر حمایت شده و معرفی شوند می توانند کارهای بزرگی خلق و ارائه کنند.

در استان قزوین نیز همچون دیگر نقاط کشور انسان های خلاق و مخترع و مبتکر فراوانی وجود دارند که می توانند با بروز استعدادهای خود در همین شرایط بد اقتصادی کمکی برای کسب درآمد و رونق اقتصادی هرچند به میزان اندک باشند و به کشور کمک کنند.

فاطمه نظری، طراح مجموعه پارک روباتیک قزوین، از افراد شاخصی است که سال ها بدون خستگی تلاش کرده تا ایده های خود را در بخش های مختلف با هزینه شخصی اجرایی و نمونه ای از خلاقیت و خستگی ناپذیری را نشان دهد.

بعد از سال ها که از اولین آشنایی خود با این چهره پرتلاش سپری شده بود و وی را در طراحی کارهای بسته بندی خلاقانه دیده بودم و گزارشی از یک ابتکار در بسته بندی دوک نساجی که آسیب پذیری کمتری داشت و در صادرات کالا استفاده می شد، این بار خبری منتشر شد که این بانوی مبتکر همچنان با عزم راسخ خود در مسیر اختراعات و ابتکارات گام برداشته و این بار رباتی عظیم به نام «رستم» ساخته است.

در گفتگوی تلفنی با فاطمه نظری از این مخترع با انگیزه درخواست کردم تا از ابتکار خود بگوید.

فاطمه نظری در خصوص این اختراع و ابتکار جدید خود اظهار داشت: رستم مهمترین چهره ادبیات فارسی است که نامش داستان های شاهنامه و نقالی را تداعی می کند و به نظرم رسید تا از این شخصیت اسطوره ای و ملی که برای بسیاری از دانش آموزان هم آشناست رباتی بسازم تا بتواند با کودکان ارتباط علمی برقرار کند.

نظری مخترع و سازنده این ربات عظیم تصریح کرد: پس از مطالعه و تحقیق در خصوص زندگی رستم و داستان های شاهنامه، بیش از دو سال طراحی و ساخت این ربات طول کشید و سرانجام نتیجه داد.

وی بیان کرد: ربات رستم به ارتفاع ۱۶.۵ متر در راستای خلق یک ابر قهرمان برای داستان های علمی و تخیلی کودکان و نوجوانان و فرهنگ سازی برای بچه ها ابداع شده و طراحی و ساخت آن بعد از دو سال تلاش بی وقفه و مطالعه کارشناسی ویژگی های رستم انجام شده و به همه ویژگی ها از جمله ویژگی اخلاقی و شخصیت جذاب داستانی در ساخت ربات توجه کردم.

نظری تصریح کرد: سازه اصلی این ربات از فولاد و بدنه از فایبرگلاس تهیه شده که در برابر شرایط و تغییرات جوی بسیار مقاوم است. این ربات برای اولین بار در کشور طراحی و ساخته شده و در ردیف نادر کشورهایی هستیم که یک ربات اسطوره ای و ابر قهرمان ملی به صورت ربات در آن طراحی و ساخته شده است.

وی گفت: بخش طراحی سر و گردن متحرک است و سخنگو نیز هست و نورپردازی آن در شب زیبایی خاصی به آن داده است.

این مخترع قزوینی یادآورشد: شخصیت رستم چون پهلوانی اسطوره ای است به رنگ سفید انتخاب شده که نماد پاکی و سلوک است. این ربات در مجموعه گردشگری بوستان باراجین نصب و راه اندازی شده است.

نظری بیان کرد: مجموعه گردشگری سرزمین ربات ها در سه فاز طراحی شده که یک مجموعه گردشگری علمی، تفریحی و سرگرمی است که شامل باغ وحش رباتیک است.

وی بیان کرد: بخش بعدی سالن مبارزه ربات هاست که تا دو سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

نظری گفت: سالن مبارزه ربات ها محلی خواهد بود تا دانش آموزان، دانشجویان و سایر گروه های علاقمند بتوانند ربات های خود را به این مکان آورده و در رقابت علمی شرکت دهند.

وی اظهار داشت: بخش بعدی مجموعه سرزمین ربات‌ها، نمایشگاه جدیدترین ربات‌هاست که آخرین ربات‌های ساخته شده در این عرصه و هر سال ۱۰ ربات جدید را عرضه خواهیم کرد تا مردم با آنها آشنا شوند.

مشارکت شهرداری مطلوب است

فاطمه نظری که هم اینک کارشناس آزمایشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی است و با هزینه های شخصی و گاهی کمک های شهرداری اثری را خلق کرده و عرضه می کند در ادامه از ظرفیت های گردشگری استان می گوید و اظهار می دارد: قزوین ظرفیت های بسیاری زیادی برای جذب گردشگر دارد و اگر از آن درست استفاده کنیم به دلیل موقعیت جغرافیایی آن می تواند به اقتصاد استان کمک کند.

وی افزود: هزینه ساخت ربات بسیار سنگین است و به دلیل علاقه ای که دارم همچنان در کار اختراع و ابتکار جدید هستم اما اگرحمایت لازم صورت گیرد می توان با همین مجموعه سرزمین رباتیک گردشگران زیادی را به استان قزوین کشاند و از این ظرفیت برای رونق گردشگری استفاده کرد.

نظری از همکاری شهرداری قزوین تشکر کرد و یادآور شد: آماده ایم تا سرزمین بزرگ رباتیک را در قزوین بسرعت تکمیل کرده و ظرفیت جدیدی در عرصه گردشگری کشور ایجاد کنیم.

سعیده کریمی دستیار طراح این ربات عظیم هم در خصوص نحوه طراحی و ساخت ربات اظهارداشت: برای همکاری با خانم نظری موضوع طراحی بسیار مهم بود لذا در یک کار شبانه روزی ماه ها روی طراحی شخصیت رستم کار کردیم و مطالعه دقیقی روی شخصیت رستم صورت گرفت

کریمی گفت: برای این که اثری ماندگار و جذاب خلق شود مطالعه دقیقی روی شخصیت رستم به عنوان پهلوان شاهنامه صورت گرفت و حتی در نوع انتخاب رنگ سازه هم دقت کردیم تا اثری مانا خلق شود.

وی تصریح کرد: در طراحی به حرکت ربات هم توجه کردیم و تحرک در سر و گردن و سخنگو بودن با همان بیان شاهنامه ای مورد توجه قرار گرفت تا بتواند جذابیت لازم را داشته باشد.

کریمی بیان کرد: به توجه به محل قرار گیری، نگاه ما در طراحی این بود تا این ربات بتواند در فضای آزاد در برابر برف و باران و طوفان و خورشید مقاوم باشد و عمر بیشتری داشته باشد.

ربات رستم در مجموعه گردشگری سرزمین ربات ها در مجموعه گردشگری باراجین نصب شده و در فروردین سال ۹۸ آماده بهره برداری خواهد شد.

ایران اسلامی فرزندان باهوش و خوش فکر و توانمند زیادی دارد که می توانند در توسعه نقش موثری ایفا کنند، امیدواریم با حمایت موثر مسئولان استان بویژه استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی و شهردار و نیز مراکز دانشگاهی، انگیزه مضاعفی در بروز استعدادها ایجاد شده و از این ظرفیت ارزشمند برای اجرای طرح های تاثیرگذار بهره برد.