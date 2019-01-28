پذیرش ۱۸۶ مقاله در پنجمین همایش بین المللی LDP خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهران معماری صبح امروز در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری پنجمین همایش بین المللیLDP اظهار کرد: انجمن علمی معلمان زبان انگلیسی خوزستان از روز اول پا به پای دانشگاه شهید چمران اهواز در برگزاری این کنفرانس حضور داشته است.

وی با بیان اینکه بیشتر ورودی دانشجویان PHD زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران معلمان هستند، افزود: انتظار داشتیم که آموزش و پرورش خوزستان حضور پررنگ تری در برگزاری همایش داشته باشد.

رئیس انجمن علمی معلمان زبان انگلیسی خوزستان با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار دانشگاه فرهنگیان پای کار آمده تصریح کرد: یکی از کارگاه های آموزشی این همایش با حضور ۵۰ نفر از معلمان برگزار می شود.

معماری با اشاره به ارسال ۳۹۴ مقاله برای دبیرخانه همایش گفت: در نهایت پذیرش ۱۸۶ مقاله انجام شد که ۹۰ مقاله به صورت شفاهی و ۹۶ مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.

وی با اشاره به برگزاری تور اهوازگردی برای مدعوین همایش بیان کرد: در این همایش ۴۰ نفر بدون ارائه مقاله حضور پیدا خواهند کرد که عمدتا معلم هستند.