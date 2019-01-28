شهرداری شیراز باید مشاغل مزاحم را از شهر خارج کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شورای شهر شیراز، قاسم مقیمیدر جلسه بررسی تکالیف بودجه شهرداری مرتبط با کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری تاکید کرد: ۱۵ پروژه اولویت ‌ دار در حوزه معاونت خدمات شهری، سال گذشته در ردیف بودجه مشخص شده بود، اماهیچ عملیاتی تاکنون انجام نشده است.

وی خرید دستگاه پردازش پسماندهای ساختمانی را از تکالیف سازمان پسماند برشمرد و افزود: مقرر شد اعتبار خرید این دستگاه از سوی سرمایه‌گذار خصوصی تامین شود به همین منظور باید فراخوانی از سوی سازمان سرمایه گذاری انجام شود.

رییس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز گفت: افزایش مال الاجاره غرفه‌های تجاری از تکالیف سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی شهرداری است که از طریق مزایده و هر سه سال یکبار اجرایی می‌شود که در سال ۹۸ اعمال خواهد شد .

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه هم اکنون ۱۷ بازار هفتگی در شهر وجود دارد که بیش از ۸۰۰ نفر در این بازارها مشغول فعالیت هستند، افزود: ایجاد ترافیک، اشغال معابر و ایجاد مزاحمت برای مردم از مشکلات این بازارچه‌هاست .

مقیمی با اشاره به طرح ساماندهی مشاغل شهری افزود: معاونت خدمات شهری زمینی به مساحت ۴۵۰ هکتار تملک کرده که با تغییر کاربری آن، عملیات انتقال مشاغل مزاحم اجرایی خواهد شد .

عضو هیئت رییسه شورای شیراز همچنین از تعیین مهلت برای کارخانه های روغن نباتی و سیمان برای جابجایی، تا خرداد ماه ۹۸ از سوی استانداری خبر داد و با تاکید بر لزوم مشخص شدن دلیل عدم تحقق بودجه سال نود و هفت شهرداری شیراز، افزود: مقرر شد سازمان‌های شهرداری، گزارشی از اقدامات مربوطه را به کمیسیون ارائه کنند .

مقیمی خاطر نشان کرد: برنامه عملیاتی ۱۴۰۲_ ۱۳۹۸ شهرداری شیراز مرتبط با کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و مقرر شد کمیته‌ای سه جانبه با حضور نماینده کمیسیون، معاونت خدمات شهری و معاونت برنامه ریزی در مدت یک هفته شاخص سنجش هدف‌های عملیاتی را تعیین و به کمیسیون ارائه دهند .