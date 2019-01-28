اعتراض جدی به نحوه تعیین قیمت کالاهای اساسی وارد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در جمع مردم روستای قوام آباد چترود با اشاره به خسارت وارده به محصولات کشاورزی در سال جاری گفت: تولید پسته در شمال استان کرمان ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است بنابراین برای کمک به کشاورزان پیگیری استمهال وام های کشاورزی را در مجلس شورای اسلامی انجام دادیم و دولت مکلف به بخشش سود و جرائم وام های کشاورزی است.

وی عنوان کرد: اخیرا کل اعتبار در نظر گرفته شده برای خسارت کشاورزان در کشور از سوی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دو هزار میلیارد تومان ابلاغ شده، اما طبق محاسبات ما حداقل ۱۷ هزار میلیارد تومان منابع لازم داشتیم که وام‌ های بانک کشاورزی را بتوانیم کمک دهیم.

اعتبار سازمان برنامه و بودجه برای استمهال وام های کشاورزی کفایت نمی کند

پورابراهیمی با بیان اینکه اعتبار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه نمی تواند جوابگوی کشاورزان خسارت دیده باشد، گفت: در حضور رئیس جمهور اعلام کردم که این مبلغ ابلاغی هیچ کفایت نمی کند و بعضی از بانکها به روشی متفاوت از آن اقدام می کنند و این موجب نارضایتی مردم شده است.

وی حذف سود روی سود وام های بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این مسئله از نظر شرعی مبنا ندارد و مراجع اعظام تقلید هم بر این مسئله گلایه دارند، بخشی از مشکلات اقتصادی امروز جامعه که شرایط را سخت کرده است، عدم رعایت مسائل اسلامی در امور جاری کشور است.

تخلفات بانکی به دلیل ساختار اشتباه در بانک مرکزی است

وی اصلاح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس را مورد اشاره قرار داد و با اشاره به تخلفات بانکی و گلایه مردم از نظام بانکی گفت: این اشکالات به دلیل ساختار اشتباه است که متولی نظارت بر آن حوزه بانک مرکزی است.

پورابراهیمی افزود: اعتراض جدی به دولت در نحوه تعیین قیمت کالاهای اساسی مردم داریم، با دولت توافق کردیم که ۱۴ هزار میلیارد تومان با ارز ۴۲۰۰ برای این اقلام گذاشته شود، اما ۶۰ تا ۷۰ درصد از قیمتی که باید کالاهای اساسی به دست مردم برسد، بالاتر است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر روال غلطی در تعیین قیمت کالای اساسی که به دست مردم می رسد، وجود دارد، دولت اگر نمی تواند نظارت کند، مابه التفاوت یارانه ارزی را به مردم بدهیم.

دولت باید تکلیف سهام عدالت را روشن کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به واگذاری سهام عدالت به مردم پرداخت و گفت: ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور دارنده سهام عدالت هستند اما در ۱۲ سال گذشته فقط یک کاغذ بی خاصیت به مردم داده شده است.

پورابراهیمی ادامه داد: تکلیف این سهام عدالت باید روشن کنیم، ۲.۵ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت، فوت شده اند و هیچ خیری از این سهام ندیدند.

وی بیان داشت: مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم زیاد است که بخشی از آن به بی‌تدبیری داخلی ربط دارد.