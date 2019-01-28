به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباببازی با بیان این مطلب افزود: سالها بود که تولیدکنندگان اسباببازی با چالشی مواجه بودند به نام محصول فرهنگی، چرا که کسی اسباببازی را محصول فرهنگی نمیدانست و به جهت شناختی که از روی ظاهر اسباببازی حاصل شده بود آن را محصولی پلاستیکی یا در نهایت چوبی میدانستند و بازیچه سرگرمی کودکان و کالای فرهنگی، روی کتاب یا صنایع دستی متمرکز شده بود.
مقدمی اضافه کرد: در فضایی که بسیاری در این فضا به دلیل مباحث مالیاتی و ثبت و استاندارد اقدام به تولید محصولات بیکیفیت در به اصطلاح زیر پلهها میکنند، پیگیری مسایلی همچون حذف مالیات بر ارزش افزوده به شفاف کردن فضای کسب و کار در حوزه اسباببازی کمک میکند.
به گفته او، بروز شفافیت و عدم پنهانکاری موجب ظهور برند در این صنعت میشود که خود باعث افزایش سهم اسباببازی در سبد خانوار ایرانی نه صرفا به عنوان یک محصول سرگرم کننده، بلکه به عنوان یک مفهوم فرهنگی غرورآفرین خواهد بود.
مقدمی در عین حال خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم از صنعت بیش از ۹۰میلیارد دلاری اسباببازی در دنیا چیزی نزدیک به ۳۰میلیارد دلار آن متعلق به کشور آمریکاست و قطعا برندهای معروف جهان با فعالیت زیرزمینی تبدیل به غولهای صنعت اسباببازی نشدهاند.
این کارشناس گفت: ما به داشتن فرش ایرانی، خشکبار ایرانی، زعفران ایرانی و مواردی از این دست افتخار میکنیم و چرا وقتی از فرشهای برند و نامآشنا صحبت میکنیم از تولید کنندههای بهنام ایرانی در صنعت اسباببازی نباید صحبت کنیم.
او یادآور شد: زمانی در دوران یکی از دولتهای پیشین برای استفاده از اسباببازی آن هم از نوع کاملا آموزشی به وزارت آموزش و پرورش مراجعه و با یکی از معاونان وزارتخانه جلسه داشتم و پس از شنیدن صحبت بنده به دلیل اینکه از طرف فردی آشنا دعوت شده بودم با احترام سعی کرد به من بفهماند که از مرحله پرتم و دقیقا این جمله را گفتند «این همه بدبختی توی این کشور و به ویژه در وزارت آموزش و پرورش داریم فقط مانده بود تفریح بچهها هم به آن اضافه شود» و مودبانه بنده را راهی کردند.
مقدمی اظهار کرد: اگر به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با همکاری انجمن تولید کنندگان اسباببازی و معاونت فنآوری ریاست جمهوری و دیگر دستاندرکاران و در پی برگزاری جشنوارهای که توجه بسیاری را به حوزه اسباببازی جلب کرد امروز شاهد ورود نهاد مهمی به حوزه مسائل مربوط به اسباببازی هستیم جای تامل دارد آن هم بحث نه در مورد ماهیت اسباببازی، بلکه مسائل مربوط به آن، یعنی ارزش افزوده، و این بدین معنی است که یک قدم برداشته نشده است بلکه دو قدم برداشته شده است. قدم اول پذیرش اسباببازی به عنوان کالای فرهنگی که به خودی خود ارزشمند است و قدم دوم بحث حذف ارزش افزوده که جدای از مباحث مالی و مالیاتی، نشانههای حرکت به سمت استفاده از ظرفیت کالای فرهنگی بودن آن است.
مقدمی اظهار امیدواری کرد: روزی صنعت اسباببازی با دارا بودن ارزش افزوده بسیار (که در ایران هیچ اقدامی برای خلق آن انجام نمیشود) بتواند به جایگاهی برسد که حتی پرداخت ۹درصد ارزش افزوده مالیاتی هم تاثیری در روند تولید و عرضه نداشته باشد.
او در ادامه تصریح کرد: وقتی دوستان خبر از تصویب مرحله اول حذف ارزش افزوده را در کمیسیون فرهنگی دادند بسیار خوشحال شدم نه به جهت آن رقم ۹درصدی که به خودی خود کمکی به بحث فروش و بازرگانی اسباببازی است بلکه به جهت پذیرش مقوله فرهنگی این کالا و دارای اهمیت شدن آن از سوی نمایندگان و دولتمردان. این به این معنی است که اسباببازی از این پس دیده خواهد شد.
مقدمی گفت: به طور قطع از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست زمین و وام و شهرک و مواردی از این دست بیمعناست چرا که کار آنان قانونگذاری است و تصویب این طرح میتواند اولین و بزرگترین حمایت از صنعت اسباببازی از سوی ایشان باشد که پیشاپیش سپاسگزاریم.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان اسباببازی در پایان گفت: از این پس کار اصلی دستاندرکاران این صنعت آغاز میشود و استفاده یا عدم استفاده از ظرفیت به وجود آمده تنها به همکاری و هماهنگی و همدلی آنان برمیگردد شورای نظارت بر اسباببازی به نمایندگی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان نوک پیکان حرکت، انجمن تولید کنندگان اسباببازی به نمایندگی از تمامی تولیدکنندگان این صنعت به عنوان مشاور و بازوی اجرایی این صنعت و دیگر نهادها و انجمنها به عنوان کمکهایی که بیشک به مشارکت همه آنان نیاز است و با این همکاری میتوان به اهداف بعدی و بزرگتری رسید تا در این صنعت قطبی در منطقه و جهان باشیم.
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