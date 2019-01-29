جزئیات حسابرسی از دانشگاه آزاد اعلام شد/ ۳۰۰ بند اشکال در حسابرسی

محمد مهدی طهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین نتیجه حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: حسابرسی دانشگاه در تمام استان ها طرح و توسط تک تک هیات های امنا، مبتنی بر حسابرسی سال ۹۵ و ماقبل، بررسی شد.

وی ادامه داد: درمجموع حساب سال ۹۵ دانشگاه آزاد از سوی حسابرس «غیر قابل اظهار نظر» اعلام شد، «غیرقابل اظهار نظر» یعنی موارد بسیار بالاست و حسابرس نتوانسته حتی آن را مشروط اعلام کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: از مجموع مواردی که وجود داشت یک سری بررسی موارد شکلی بود که ماموریت داده شد تا هیات امنای بعدی حل شود، یک سری تخلفات بود که نشان دهنده خلاء مواردی بود که باید از طریق بازرسی و حقوقی پیگیری می کردند.

وی یادآورشد: به عنوان مثال چیزی حدود ۳۰۰ بند اشکال به حسابرسی در کل کشور و ۶۰ بند در هیات امنای استان تهران مطرح شد که بخشی از آن مربوط به نداشتن سند و بخشی هم تخلفات قانونی و شکلی است که انجام شده است.

طهرانچی افزود: چیزی حدود ۳۲ صفحه گزارش مربوط به استان تهران بود که متاسفانه حساب سال ۹۵ از لحاظ شفافیت مالی، به هیچ وجه از سوی حسابرس، دارای شفافیت نیست.

وی ادامه داد: سعی ما این است که با رفع اشکالات، پیگیری های قانونی و قضایی و شکل دهی جدید نوع حسابداری و نگهداری حساب، این کار را به نحواحسن انجام دهیم.