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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۰

کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار دارد؛

تداوم آلودگی هوا در مشهد/مدارس تعطیل شد

تداوم آلودگی هوا در مشهد/مدارس تعطیل شد

مشهد- تداوم آلودگی هوا در مشهد و رسیدن به مرز هشدار موجب تعطیلی مدارس ابتدایی مشهد و توصیه به شهروندان برای ماندن در منازل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح سه شنبه با شاخص ۱۴۰ در شرایط ناسالم قرار دارد.

کیفیت هوا در همه ایستگاه های شهر در شرایط ناسالم و در ایستگاه های امامیه و ساختمان در شرایط سالم قرار دارد.کمترین کیفیت هوا از ایستگاه وحدت با شاخص ۱۸۳  در  شرایط ناسالم گزارش شده است.

مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت برخی آلاینده ها نسبت به روز گذشته  افزوده شده است. 

همچنین مدارس نوبت صبح مشهد در مقطع ابتدایی به دلیل آلودگی هوا امروز تعطیل بود و به افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه شده فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

کد مطلب 4526888

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