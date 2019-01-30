خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا را شاید بتوان مانند تمامی اتفاقات سال‌های گذشته فوتبال مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد اما در این مسیر فراموش نکنیم که بهترین شرایط و امکانات لازم برای آماده سازی ایران در این دوره فراهم شده بود.

گذشته از سال‌های دور و امکانات دهه ۹۰ میلادی که طبیعتاً تمامی تیم‌های ملی در رده‌های مختلف با کمبودها و مشکلات متعددی مواجه بودند در ادوار اخیر جام ملت‌های آسیا از سال ۲۰۰۰ تاکنون هم هیچ گاه چنین شرایط و موقعیتی برای تیم ملی فراهم نشده بود و از همین نظر ناکامی چنین تیمی عجیب و غیرقابل قبول به نظر می‌رسد.

فراموش نکنیم که کارلوس کی روش ۸ سال هدایت تیمی را بر عهده داشت که در انتخاب نفرات و تدوین و تنظیم برنامه‌هایش از استقلال کامل برخوردار بود. حتی زمانی که روی نام‌های بزرگی مثل رحمتی، سید جلال، جباری و دیگر بازیکنان خط قرمز کشید هیچ دخالتی از سوی فدراسیون یا وزارت ورزش در کار تیم ملی روی نداد و با گذشت ۸ سال از استقلال کافی و فرصت مناسب برای ساختن یک تیم قهرمان باز هم مربی پرتغالی دستاورد تازه ای برای فوتبال ایران نداشت.

فراموش نکنیم که در طول این سال‌ها برنامه مسابقات لیگ به خواست و نظر کی روش تنظیم می‌شد، علیرغم اعتراض باشگاه‌ها، مسابقات بارها به تعویق افتاد در حالی که در مسابقات لیگ کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و عربستان به دلیل برگزاری اردوهای تیم ملی هیچ وقفه‌ای ایجاد نمی‌شود.

فراموش نکنیم که در آستانه جام ملت‌ها، تیم ملی ایران بهترین امکانات و شرایط ممکن را در اختیار داشت. اردوی آماده سازی ۱۷ روزه در کمپ اسپایر قطر، یکی از بهترین و کامل‌ترین کمپ‌های فعلی فوتبال جهان و جایی که در ماه گذشته میزبان باشگاههای بایرن مونیخ و ستاره‌های پاری سن ژرمن بوده است. همچنین تمامی بازی‌های تدارکاتی مورد نظر کی روش البته مقابل تیم‌های نسبتاً گمنامی مثل ترینیداد و توباگو با نظر مستقیم سرمربی تیم ملی برگزار شد.

در داخل کشور از مجموعه مرکز ملی فوتبال و زمین‌های طبیعی و مصنوعی گرفته تا پک و دیگر ملزومات مورد نظر برای برگزاری اردوها و تمرینات همه چیز فراهم بود.

در خصوص پشتیبانی مالی و پرداخت دستمزد و پاداش هم که به قدر کافی گزارش‌های متعددی منتشر شده از جمله اینکه پاداش صعود از هر مرحله در بالاترین سطح ممکن و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت گردید و در واقع تمامی بودجه و امکانات و اعتبارات فدراسیون فوتبال در این مدت وقف کارلوس کی روش و یارانش بود!

بدون تردید و بدون توجه به اختلاف نظر موافقان یا مخالفان ایران ۲۰۱۹ از نظر امکانات، پشتیبانی و برنامه ریزی با بهترین آماده سازی بی سابقه منطبق با خواسته و انتظارات کادر فنی در این تورنمنت حضور یافت و حالا می‌توان از سرمربی تیم که مسئول مستقیم نتایج تیم ملی است پرسید با وجود تمامی امکانات ممکن چه چیزی می‌خواستید که در نهایت تلخ‌ترین وبدترین نتیجه تاریخ ایران در جام ملت‌ها را با شکست ۳ بر صفر مقابل ژاپن رقم زدید؟

* رضا خسروی