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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۲۵

ثبات هشت ساله و اختیار تام؛

همه امکانات در اختیار تیم ملی بود/آقای کی‌روش دیگر چه می‌خواستید؟

همه امکانات در اختیار تیم ملی بود/آقای کی‌روش دیگر چه می‌خواستید؟

تیم ملی فوتبال ایران درحالی نتوانست به دیدار نهایی هفدهمین دوره رقابتهای جام ملت‌های آسیا صعود کند که سرمربی این تیم با ثباتی هشت ساله و اختیار تام باید پاسخگوی این ناکامی باشد.

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا را شاید بتوان مانند تمامی اتفاقات سال‌های گذشته فوتبال مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد اما در این مسیر فراموش نکنیم که بهترین شرایط و امکانات لازم برای آماده سازی ایران در این دوره فراهم شده بود.

گذشته از سال‌های دور و امکانات دهه ۹۰ میلادی که طبیعتاً تمامی تیم‌های ملی در رده‌های مختلف با کمبودها و مشکلات متعددی مواجه بودند در ادوار اخیر جام ملت‌های آسیا از سال ۲۰۰۰ تاکنون هم هیچ گاه چنین شرایط و موقعیتی برای تیم ملی فراهم نشده بود و از همین نظر ناکامی چنین تیمی عجیب و غیرقابل قبول به نظر می‌رسد.

فراموش نکنیم که کارلوس کی روش ۸ سال هدایت تیمی را بر عهده داشت که در انتخاب نفرات و تدوین و تنظیم برنامه‌هایش از استقلال کامل برخوردار بود. حتی زمانی که روی نام‌های بزرگی مثل رحمتی، سید جلال، جباری و دیگر بازیکنان خط قرمز کشید هیچ دخالتی از سوی فدراسیون یا وزارت ورزش در کار تیم ملی روی نداد و با گذشت ۸ سال از استقلال کافی و فرصت مناسب برای ساختن یک تیم قهرمان باز هم مربی پرتغالی دستاورد تازه ای برای فوتبال ایران نداشت.

فراموش نکنیم که در طول این سال‌ها برنامه مسابقات لیگ به خواست و نظر کی روش تنظیم می‌شد، علیرغم اعتراض باشگاه‌ها، مسابقات بارها به تعویق افتاد در حالی که در مسابقات لیگ کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و عربستان به دلیل برگزاری اردوهای تیم ملی هیچ وقفه‌ای ایجاد نمی‌شود.

فراموش نکنیم که در آستانه جام ملت‌ها، تیم ملی ایران بهترین امکانات و شرایط ممکن را در اختیار داشت. اردوی آماده سازی ۱۷ روزه در کمپ اسپایر قطر، یکی از بهترین و کامل‌ترین کمپ‌های فعلی فوتبال جهان و جایی که در ماه گذشته میزبان باشگاههای بایرن مونیخ و ستاره‌های پاری سن ژرمن بوده است. همچنین تمامی بازی‌های تدارکاتی مورد نظر کی روش البته مقابل تیم‌های نسبتاً گمنامی مثل ترینیداد و توباگو با نظر مستقیم سرمربی تیم ملی برگزار شد.

در داخل کشور از مجموعه مرکز ملی فوتبال و زمین‌های طبیعی و مصنوعی گرفته تا پک و دیگر ملزومات مورد نظر برای برگزاری اردوها و تمرینات همه چیز فراهم بود.

در خصوص پشتیبانی مالی و پرداخت دستمزد و پاداش هم که به قدر کافی گزارش‌های متعددی منتشر شده از جمله اینکه پاداش صعود از هر مرحله در بالاترین سطح ممکن و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت گردید و در واقع تمامی بودجه و امکانات و اعتبارات فدراسیون فوتبال در این مدت وقف کارلوس کی روش و یارانش بود!

بدون تردید و بدون توجه به اختلاف نظر موافقان یا مخالفان ایران ۲۰۱۹ از نظر امکانات، پشتیبانی و برنامه ریزی با بهترین آماده سازی بی سابقه منطبق با خواسته و انتظارات کادر فنی در این تورنمنت حضور یافت و حالا می‌توان از سرمربی تیم که مسئول مستقیم نتایج تیم ملی است پرسید با وجود تمامی امکانات ممکن چه چیزی می‌خواستید که در نهایت تلخ‌ترین وبدترین نتیجه تاریخ ایران در جام ملت‌ها را با شکست ۳ بر صفر مقابل ژاپن رقم زدید؟

* رضا خسروی

کد مطلب 4526984

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    نظرات

    • هومن IR ۰۸:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      26 10
      پاسخ
      ازمربي وطني بهتربود، چون مربي هاي وطني امتحانشون رو پس دادن.
      • ناشناس ۰۹:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
        7 13
        لطفا ماله کشی نکن دوست عزیز. از مربی وطنی بهتر بود. با این همه پولی که داره میگیره حق ایران حذف و خوردن 3 تا گل از ژاپن نبود. کی روش باید جوابگو باشه.
    • ﺣﻤﻴﺪ AU ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      16 3
      پاسخ
      ﻓﺪﺭاﺳﻴﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﺣﺮﻓﻪ اﻱ‌ﺗﺮ ﺷﺪﻩ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻛﻴ‌ﺮﻭﺵ. ﻧﻆﻢ ﺗﻴﻤﻲ ﻭ اﻧﺴﺠﺎﻡ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩاﺷﺘﻴﻢ. ﻛﺎﺭ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺭﻭ ﻓﺮاﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻳﻢ. ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﺗﺪاﺭﻛﺎﺗﻲ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﻛﺮﺩ. ﺑﺎﺯﻳﻜﻦ ﺳﺎﻻﺭﻱ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﻴﻮﺳﺖ.
    • ناشناس ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      4 2
      پاسخ
      کاش به وضع معیشت و گرانی هم مثل فوتبال اعتراض می کردید.
    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      20 1
      پاسخ
      زیرساخت ها مشکل دارند، کدام مدرسه فوتبالمون روی اصوله؟ فقط شدن منبع درآمد یه عده. اگر قطر و ژاپن موفق شدن به خاطر اینه که به صورت اصولی و پایه، برنامه ریزی کردند. ولی ما عادت کردیم یک مقصر پیداکنیم و....
    • فاضلی ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      12 6
      پاسخ
      لطفا نتایج خوبش را هم در نظر بگیرید. انصافا در جام جهانی خوب ظاهر شدیم. از آن گذشته این امکانات را فقط شما در اختیار تیم ملی گذاشته اید؟ یعنی ژاپن چنین امکاناتی را نداشته است؟ فوتبال همین هست
    • حمید IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      19 1
      پاسخ
      به مربی وطنی که اصلا امکانات نمیدن و هر روز فقط زیرآب میزنن. اما همین آقا رو هم چه حمایتی کردین؟ بازی های تدارکاتی تیم های ژاپن و کره و قطر و ... رو نگاه کنین. امکاناتشون رو نگاه کنید . عدالت همین بود؟
    • سعید US ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      10 1
      پاسخ
      شما شیفته یک زمین تمرین و ساختمان شدید ولی فراموش میکنید که تیم هائی مثل ژاپن محصول یک سیستم منطقی، مدیریت لایق و زیرساختهای بسیار خوب و مسابقات تدارکاتی با تیمهای در سطح بالا هستند.
    • ناشناس ۰۹:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      23 1
      پاسخ
      هی امکانات...شانس آوردیم قطر بهمون ترحم کرد. کمپشونو بهمون دادن و گرنه هیجا نبود تیم ملی بره... بازی دوستانم که هیچی پول نداشتن تیم بگیرن انداختن گردن کی‌روش... یا دلت خوشه یا طرفدار اونوری یا ...
    • جوان US ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      23 4
      پاسخ
      همین تیم ژاپن میتوانست به ما ببازد اگر توپ آزمون در نیمه اول گل میشد و یا اینکه آنطور گل نمیخوردیم. انوقت حتما همه منتقدین در مورد شیرها و یوزها حماسه‌سرائی میکردند!
    • مهدی IR ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      3 14
      پاسخ
      تیم میلی کی‌روش وقتی جام ملتهارو باخت که با سیرالئون و تیمهای درجه ۶ فوتبال جهان بازی تدارکاتی کرد. همون موقع ژاپن زیر و رو شده ۴ تا به اروگوئه کاوانی و سوارز زد با همین تیم. کیروش فقط فکر پول و پاداش است
    • شهروند IR ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      13 5
      پاسخ
      درود به اقای کی‌روش مربی با شخصیت و با کلاس
    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      5 19
      پاسخ
      کی‌روش زحمت کشید. اما ایشون نشون داده که هیچ برنامه ای برای حمله نداره. تیم را هجومی بار نیاورده. انگار برای ضربات ایستگاهی، کرنرها و شروع مجددها اصلاً برنامه ای نداره. برای "پس از گل خوردن" هم برنامه نداره
    • امیر حسین IR ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      9 0
      پاسخ
      سلام. امکانات در مرحله دوم است، فوتبال ما از پایه ویران است

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