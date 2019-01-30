دریافت 4 MB

کد مطلب 4528460
محمدعلی پورنیا
  1. فیلم
  2. ورزش
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۱

درآمد کی‌روش از فوتبال ایران چقدر بود؟

درآمد کی‌روش از فوتبال ایران چقدر بود؟

در این ویدئو گزارشی از میزان دستمزد کارلوس کی‌روش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران را مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      3 14
      پاسخ
      بسیار عالی، بسیار منصفانه
      • علی IR ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
        0 0
        چه ارتباطی داره؟ مقایسه ای سرسری و پیش پا افتاده....متاسفم.
    • امیری IR ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      0 1
      پاسخ
      سلام متن پادکست بسیار دقیق و منصفانه بود. برخلاف متن خلاف واقع و منطق : همه امکانات در اختیار کیروش....
    • AE ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      کیروش از سرتون هم زیاد بود... شما هم که هیچ نظری رو پخش نمیکنید پس بذار راحت باشیم
    • سعید IR ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      بامن در تماس باش تا بهتون بگم کی اشتباه کرده. شما استقلالی هستی که یکجانبه به این قضیه نگاه میکنی همه زمان دعوت کنعانی زادگان گفتن اشتباه دعوت همه میدونستن اما اقای کیروش نمیدونست فکرکنم شماهم نمیدونی
    • علی IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      0 1
      پاسخ
      منصفانه بود. احسنت
    • shahab IR ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      0 2
      پاسخ
      عزیزم اون در آمدی که شما به کیروش منتسب کردی درآمد تیم ملی هستش نه آقای کیروش که با مربی ارزانتر هم دور از انتظار نبود.بعد از 7 سال قهرمانی کمترین کاری بود که این مربی همیشه نا موفق باید انجامش می داد
    • شهرام IR ۱۷:۱۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      پس به نظر جنابعالی باید همیشه کیروش سرمربی تیم ملی بمونه تا فوتبال ایران قوی بمونه !!!!! به نظر شما شایسته سالاری یعنی کنعانی زادگان خیلی یکطرفه قضاوت می کنید. چرا فقط به نفع کیروش صحبت می کنید.
    • مهرداد IR ۱۸:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
      1 0
      پاسخ
      با سلام : واقعا نباید زحمتهای آقای کی روش را فراموش کرد

    فیلم‌های پربازدید