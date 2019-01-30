دریافت 4 MB کد مطلب 4528460 محمدعلی پورنیا https://mehrnews.com/xNw5z ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۱ کد مطلب 4528460 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۱ درآمد کیروش از فوتبال ایران چقدر بود؟ در این ویدئو گزارشی از میزان دستمزد کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط دلایل انتخاب کیروش توسط فدراسیون کلمبیا از دید روزنامه مارکا همه امکانات در اختیار تیم ملی فوتبال بود/ آقای کیروش دیگر چه میخواستید؟ تناقض آشکار در وزارت ورزش/ بازی با نامهای بزرگ با اهداف خاص! متن پیام خداحافظی کارلوس کیروش از تیم ملی فوتبال ایران برچسبها فدراسیون فوتبال تیم ملی فوتبال ایران فوتبال جام ملت های آسیا 2019 - امارات
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