  1. استانها
  2. همدان
۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۱۰

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی همدان:

۷ مصدوم حادثه واژگونی سرویس مدرسه به بیمارستان همدان منتقل شدند

۷ مصدوم حادثه واژگونی سرویس مدرسه به بیمارستان همدان منتقل شدند

همدان - رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی همدان از واژگونی یک سرویس مدرسه در استان همدان خبر داد و گفت: ۷ مصدوم حادثه واژگونی سرویس مدرسه به بیمارستان همدان منتقل شده‌اند.

حبیب معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۷ و ۵۶ دقیقه صبح امروز یک دستگاه خودروی سواریمابین راه روستایی حاتم آباد به سمت مزرعه مهدی آباد واژگون شد.

وی با بیان اینکه این خودروی سواری ۷ سرنشین داشت و دانش آموزان مدرسه را به مقصد می رساند، گفت: متاسفانه حال ۲ نفر از دانش آموزان مساعد نیست.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی همدان با بیان اینکه تمام ۷ سرنشین این حادثه به بیمارستان همدان منتقل شدند، اضافه کرد: اورژانس کوریجان و روعان این مصدومان را به بیمارستان بعثت همدان منتقل کردند.

کد مطلب 4527339

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها