۷ مصدوم حادثه واژگونی سرویس مدرسه به بیمارستان همدان منتقل شدند

حبیب معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۷ و ۵۶ دقیقه صبح امروز یک دستگاه خودروی سواریمابین راه روستایی حاتم آباد به سمت مزرعه مهدی آباد واژگون شد.

وی با بیان اینکه این خودروی سواری ۷ سرنشین داشت و دانش آموزان مدرسه را به مقصد می رساند، گفت: متاسفانه حال ۲ نفر از دانش آموزان مساعد نیست.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی همدان با بیان اینکه تمام ۷ سرنشین این حادثه به بیمارستان همدان منتقل شدند، اضافه کرد: اورژانس کوریجان و روعان این مصدومان را به بیمارستان بعثت همدان منتقل کردند.