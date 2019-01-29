رسانه ها روحیه امید را به جامعه تزریق کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی هاشمیان پیش از ظهر سه شنبه مراسم نوزدهمین سالگرد تأسیس رادیوشهری رفسنجان در این مراسم اظهار داشت: امروز رسانه فقط رادیو نیست، فضای مجازی یک فرصت است باید جاذبه درست کنیم و به روز باشیم تا بتوانیم خواسته ها و حرف هایمان را انتقال بدهیم چون اگر از این قافله عقب بمانیم قدرت انتقال حرف ها کم می شود.

با تأکید بر طرح دستاوردهای چهل ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: تریبون ها و رسانه ها در عین حال که انتقادها را فارغ از مباحث سیاسی مطرح می کنند در مردم امید ایجاد کنند هنر این است که مخاطبان را بیشتر کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه ما اولین گام در استان برداشتیم توجه ویژه ای به رادیو رفسنجان شود و این رسانه ارتقا یابد و رفسنجان صاحب سیما شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از کارشناسان برنامه های مختلف رادیو رفسنجان تجلیل شد.