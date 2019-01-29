۱۸ طرح اشتغالزا در کارگروه امور زیربنایی استان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: طبق دستور استاندار باید مسائل زیست محیطی، عرصه های جنگلی، اراضی درجه یک کشاوری و جواب استعلام ها از سوی دستگاهها در واگذاریها و تغییر کاربریها برای طرحها با دقت مد نظر قرار گیرد.

وی بیان داشت: کارخانه تولید آسفالت، باشگاه ورزشی چند منظوره بخش خصوصی، انبار ذخیره کالا، کارخانجات تولید شن و ماسه کوهی و توسعه آنها و مجتمع های اقامتی، تفریحی و گردشگری از جمله این طرحها هستند.

فیلی افزود: طرح هادی شهر مادوان از مهمترین این طرحها است که مورد بررسی قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: برخی از طرحها نیز برای بررسی مجدد و رفع ابهام در نشست بعدی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم لازم در این راستا اتخاذ می شود.