فعالیت مراکز تولید مواد غذایی بدون مجوز متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، شورای استاندارد استان قزوین عصر سه شنبه به ریاست استاندار قزوین و با حضور وحید مرندی مقدم معاون نظارت سازمان ملی استاندارد و مدیران دستگاههای اجرایی در استانداری قزوین تشکیل شد.

عبدالمحمد زاهدی در این جلسه اظهارداشت: موضوع بازرسی تاسیسات و موتورخانه ادارات دولتی و حتی خصوصی کار خوبی است و می تواند از آلودگیها جلوگیری کند.

وی بیان کرد: در این میان باید موتورخانه برجهای مسکونی هم تحت پوشش باشد زیرا بخشی از آلایندگیها ناشی از این تاسیسات است.

استاندار قزوین یادآورشد: در شهربازی ها هم رعایت استاندارد ضروری است اما باید اولویت بندی شود و یک تجهیزات بازی که در روستا برای بازی و سرگرمی است زیاد سخت گیری نکنیم.

زاهدی تصریح کرد: بر اساس میزان خطرآفرینی تجهیزات شهر بازی باید سخت گیری استاندارد بیشتر شود و حساسیت بالا برود تا حادثه ای نداشته باشیم.

وی گفت: در خصوص کالیبراسیون ترازوها باید مراقبت شود تا کم فروشی نشود و اگر اصناف آمادگی دارند از خودشان برای اجرای طرح استفاده شود اما اگر همکاری نشد اداره استاندارد اقدام کند.

زاهدی درخصوص توجه بیشتر به استاندارد مواد غذایی بویژه سرکه هم اظهارداشت:درخصوص سرکه طبیعی، صنعتی و تقطیری باید کارشناسان اظهارنظر کنند اما در مجموع همه مراکزی که مواد غذایی را بدون مجوز تولید می کنند باید برخورد شود و مانع فعالیت آنها شد.

استاندارقزوین تصریح کرد: با مراکز زیرزمینی توزیع و تولید مواد غذایی در استان برخورد قانونی و جدی شود. َ