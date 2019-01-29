به گزارش خبرنگار مهر، امیر صارمی عصر سه شنبه در شورای اداری شهرستان بروجرد که در فرمانداری ویژه بروجرد برگزار شد، از خسارت ۲۰۰ میلیون تومانی سیلاب دیشب به یکی از مدارس اشترینان خبر داد و اظهار داشت: به علت بارندگی های شدید دیشب، یکی از مدارس بخش اشترینان دچار آب گرفتگی شده و خسارت زیادی به آن وارد شده است.

وی، تصریح کرد: متاسفانه بر اثر بارندگی دیشب آب تا ارتفاع یک و نیم متر دیوار کلاس ها را در برگرفته و آنها را خیس کرده است.

مدیر آموزش و پرورش اشترینان، گفت: خسارت وارد شده به این مدرسه ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.