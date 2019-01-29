به گزارش خبرنگار مهر، وحیدالله فاطمی در مراسم رونمایی از اولین توکن با پشتوانه طلا در بلاکچین اظهار داشت: اراده چهار بانک بزرگ کشور برای ایجاد کنسرسیومی بزرگ شکل گرفته و بر اساس تلاشها و فعالیتهای آن، اکنون شاهد رونمایی و عرضه اولیه توکن با پشتوانه طلا در بلاکچین هستیم این در شرایطی است که شاید سال قبل کسی باور نمیکرد که ایران به چنین هدفی دست یابد و کمتر از یک سال بتواند این توکن را عرضه نماید.
مدیر بخش اجرایی این کنسرسیوم افزود: این ابزار برای رفاه مردم، کمک به خدماترسانی بانک ها و دستیابی به فناوری بلاکچین است که میتواند بانکها را توانمند کرده تا فناوریهای نوینی را به مردم عرضه کنند بنابراین میتوان با شجاعت تمام این توانمندی را نشان داد.
وی تصریح کرد: اولین تجربه به صورت گسترده در سطح عمومی برای عرضه اولیه توکن را شاهد هستیم که به کمک چهار بانک و شرکتهای هلدینگ آیتی آنها شکل گرفته است.
به گفته فاطمی، عرضه توکن به صورت گسترده برای انواع داراییها قابلیت اجرایی دارد و البته این توکن با پشتوانه طلا، راهی برای حفظ سرمایههای مردم است.
مدیر سامانه عرضه اولیه توکن با پشتوانه طلا و بلاکچین خاطرنشان کرد: گام اصلی ما برای توکنایز کردن اموال مازاد بانکها و سایر داراییهای نظام بانکی است و زمینه تولید ابزار جدید و نوین مالی را برای کشور رقم میزند.
وی ادامه داد: تفاوت توکن نسبت به یونیتهای سرمایهگذاری در آن است که توکن در قالب یک کیف پول و ابزار موبایلی در اختیار مردم قرار میگیرد و با توجه به سرعت مبادله در این ابزار، میتوان شاهد تحول بود.
فاطمی گفت: سپردهگذاری در این زمینه را بیش از حفظ ریال خواهیم داشت و تلاش میکنیم تا سایر داراییهای منجمد را به چرخه اقتصادی وارد کنیم چرا که اگر بتوان داراییها را نقدپذیر کرد، قدرت معاملاتی پیدا میکند.
وی در ادامه به برخی نگرانیهای اقتصاددانان در خصوص قدرت معاملاتی این ابزار و تأثیر آن بر تورم، اشاره و خاطرنشان کرد: اگر قدرت معاملهپذیری را در مسیر تولید به خدمت بگیریم، به طور قطع ارزش مازاد ایجاد خواهیم کرد بنابراین تلاش داریم این تجربه را به نحوی پیادهسازی کرده که نگرانیها برطرف شود.
مدیر سامانه عرضه اولیه توکن با پشتوانه طلا و بلاکچین معتقد است بانکداری الکترونیک در ایران بدون در نظر گرفتن جوانب کامل آن آغاز شده و اگر برخی الگوهای آن را متناسب با شرایط اقتصادی تدوین میکردیم، به وضعیت بهتری دست مییافتیم.
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